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    Определен топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2022/23

    Издание Sportico опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов этого года. Его возглавил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с зарплатой в сезоне-2022/23 в 125 миллионов долларов (105 – контракт, 20 – спонсорские соглашения).

    Второе место занимает Криштиану Роналду (52 миллиона + 60 миллионов). Третий – Лионель Месси (62+48).

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    Источник: Sportico

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    Сегодня, 08:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7473

      nik55 1 минуту назад

      а почему звезд газсрема нет в списках ?

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