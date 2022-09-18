Определен топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2022/23

Издание Sportico опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов этого года. Его возглавил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с зарплатой в сезоне-2022/23 в 125 миллионов долларов (105 – контракт, 20 – спонсорские соглашения).

Второе место занимает Криштиану Роналду (52 миллиона + 60 миллионов). Третий – Лионель Месси (62+48).