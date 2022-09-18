Определен топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона-2022/23

Издание Sportico опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов этого года. Его возглавил форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с зарплатой в сезоне-2022/23 в 125 миллионов долларов (105 – контракт, 20 – спонсорские соглашения).
Второе место занимает Криштиану Роналду (52 миллиона + 60 миллионов). Третий – Лионель Месси (62+48).
- 4. Неймар (56+35).
- 5. Мохамед Салах (24,5+15).
- 6. Эден Азар (28,6+2,5).
- 7. Андрес Иньеста (23+7).
- 8. Рахим Стерлинг (21,4+8).
- 9. Кевин Де Брюйне (25,5+3,5).
- 10. Антуан Гризманн (22+5,5).
Источник: Sportico