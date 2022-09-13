«Бред сивой кобылы». Газизов – о присвоении денег, выделенных «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на обвинения в свой адрес по поводу присвоения 105 миллионов рублей.
«Мы готовы погасить задолженность и проценты. Будем думать, как решить эту проблему, и найдем возможность.
СМИ пишут, что я забрал эти деньги себе? Это бред сивой кобылы. Абсолютно заказные обвинения в мой адрес, и я даже знаю, кто их автор.
Честно говоря, даже комментировать такие предположения не хочу», – заявил Газизов.
- «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: «Р-Спорт»