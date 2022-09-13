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    «Бред сивой кобылы». Газизов – о присвоении денег, выделенных «Уфе»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на обвинения в свой адрес по поводу присвоения 105 миллионов рублей.

    «Мы готовы погасить задолженность и проценты. Будем думать, как решить эту проблему, и найдем возможность.

    СМИ пишут, что я забрал эти деньги себе? Это бред сивой кобылы. Абсолютно заказные обвинения в мой адрес, и я даже знаю, кто их автор.

    Честно говоря, даже комментировать такие предположения не хочу», – заявил Газизов.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5610

      Беспонтий 25 минут назад

      надеюсь сивая кобыла не преминет ответить

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      Рейтинг: +9759

      R_a_i_n 38 минут назад

      Ну Фик знает... Зная жадность Газика до денег...

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      Рейтинг: +17136

      Cleaner 45 минут назад

      А я вот информации о присвоении денег верю.

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      Рейтинг: +5939

      Давид59 1 час назад

      Когда речь идёт о деньгах, меня удивляет взаимное обливание грязью. Чего проще - приложил чеки, квитанции, платёжки и подавай в суд за клевету. А тут - одни кричат "вор!", в ответ - "мне смешно!" Цирк какой-то

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