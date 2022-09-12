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    Президент Федерации самбо Москвы: «В России три беды: дороги, дураки и футболисты»

    Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ по итогам прошлого сезона.

    – «Рубин» в Первую лигу вылетел со Слуцким. Вы знаете?

    Леонид Слуцкий – вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъемы и неудачи. В любом случае, это не случайный, не рядовой тренер в нашей стране. Это ясно и понятно всем. И я думаю, он еще себя проявит тоже.

    Футбол такая вещь. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил – в стране три беды: дороги, дураки и футболисты.

    • «Рубин» идет в Первой лиге 5-м.
    • Команда Слуцкого выиграла 4 из 9 матчей в этом сезоне.

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    Источник: Tatar-inform

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1310

      balam 31 минуту назад

      а что он думает про дзюдо?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23241

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Типичная шутка тупого борца.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      НикКин 2 часа назад

      И вот такие Самбисты

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17120

      Cleaner 3 часа назад

      Ух ты, самбист попытался умную мысль сказать! Только про самбистов что то промолчал, которые и одного процента от зарплаты футболиста из самого захудалого клуба не получают.

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