Президент Федерации самбо Москвы: «В России три беды: дороги, дураки и футболисты»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ по итогам прошлого сезона.

– «Рубин» в Первую лигу вылетел со Слуцким. Вы знаете?

– Леонид Слуцкий – вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъемы и неудачи. В любом случае, это не случайный, не рядовой тренер в нашей стране. Это ясно и понятно всем. И я думаю, он еще себя проявит тоже.

Футбол такая вещь. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил – в стране три беды: дороги, дураки и футболисты.