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    Канте может бесплатно покинуть «Челси»

    Будущее полузащитника Н'Голо Канте в «Челси» остается неопределенным.

    Контракт 31-летнего футболиста с лондонским клубом истекает в 2023 году, и сторонам не удается договориться о его продлении.

    Новое руководство «Челси» предлагало французу новое соглашение по схеме «2+1», но его такие условия не устроили.

    Хавбек хочет договор на более длительный срок. К примеру, с его ровесником Калиду Кулибали летом подписали контракт на четыре сезона.

    Если компромисс не будет найден, Канте уйдет из команды в качестве свободного агента.

    Ранее к нему проявляли интерес «ПСЖ», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: The Athletic

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