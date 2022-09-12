Канте может бесплатно покинуть «Челси»

Будущее полузащитника Н'Голо Канте в «Челси» остается неопределенным.

Контракт 31-летнего футболиста с лондонским клубом истекает в 2023 году, и сторонам не удается договориться о его продлении.

Новое руководство «Челси» предлагало французу новое соглашение по схеме «2+1», но его такие условия не устроили.

Хавбек хочет договор на более длительный срок. К примеру, с его ровесником Калиду Кулибали летом подписали контракт на четыре сезона.

Если компромисс не будет найден, Канте уйдет из команды в качестве свободного агента.

Ранее к нему проявляли интерес «ПСЖ», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».