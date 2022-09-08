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    «На какую реакцию она рассчитывала? Аплодисменты стоя?». Черданцев – о каминг-ауте Касаткиной

    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о признании теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Не надо публично говорить те вещи, за которые может прилететь, как это было с каминг-аутом теннисистки. А на что она рассчитывала, Касаткина?

    Ну если ты говоришь, что ты нетрадиционной ориентации, ты на какую рассчитываешь реакцию? Аплодисменты стоя? Нет.

    Понятно, что ты вызовешь ну как минимум, мягко говоря, полемику и что далеко не все тебя поддержат.

    Ну значит надо 127 раз отмерить, прежде чем публично делать какие-то вещи, что-то заявлять», – считает Черданцев.

    • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
    • Дарья – первая ракетка России.

    Источник: ютуб-канал «Киберэтика»

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    08.09.2022 23:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +527

      Спартач80 2 часа назад

      Хватит постить эту муйню,а то Клинер тоже задумывается признаться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4062

      mutabor0992 2 часа назад

      А она кобла или ковырялка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3827

      raritet 2 часа назад

      Вот это новость. А где здесь о футболе. Как говорится, это ее проблемы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      RdAMR10 2 часа назад

      М.у.д.л.о…

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Вот как то так 2 часа назад

      Оффтоп...Черданцева засунули чтобы немножко неоффтоп.)))

      0
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      Рейтинг: +1265

      Freyd 2 часа назад

      Впервые его поддержу,стоя:)

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