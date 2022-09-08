«На какую реакцию она рассчитывала? Аплодисменты стоя?». Черданцев – о каминг-ауте Касаткиной

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о признании теннисистки Дарьи Касаткиной в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не надо публично говорить те вещи, за которые может прилететь, как это было с каминг-аутом теннисистки. А на что она рассчитывала, Касаткина?

Ну если ты говоришь, что ты нетрадиционной ориентации, ты на какую рассчитываешь реакцию? Аплодисменты стоя? Нет.

Понятно, что ты вызовешь ну как минимум, мягко говоря, полемику и что далеко не все тебя поддержат.

Ну значит надо 127 раз отмерить, прежде чем публично делать какие-то вещи, что-то заявлять», – считает Черданцев.