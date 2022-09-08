Клопп ответил, боится ли он увольнения из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не ожидает, что его отправят в отставку по примеру Томаса Тухеля, уволенного из «Челси» накануне.

«Не особо волнуюсь на этот счет. У клуба достаточно спокойные владельцы, которые ожидают, что в этой ситуации разберусь я, а не кто-то другой», – сказал Клопп.