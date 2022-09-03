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    Орлов: «Захарян сбавил в этом сезоне, стал себя щадить»

    Журналист Геннадий Орлов высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

    «Стало известно, что Захарян не перейдет в «Челси». Хм. Довольно необычная история. А кто в Англии сейчас даст россиянину разрешение на работу? У меня что-то ответа нет.

    И я ни от кого за последние дни не слышал, можно ли решить такую проблему. Туда же даже не всех африканцев пускают.

    Не понял, почему «Динамо» так поздно занялось продажей своего игрока. И на каких условиях Захаряна звали в «Челси»? К кому он едет? Думаете, Тухель с ним говорил?

    Там же сейчас сложная ситуация, идет перестройка команды. Попасть сразу туда и заиграть – очень сложно. Рискованный вариант.

    А Захарян, кстати, в этом сезоне сбавил. Он уже не держит темп все 90 минут, стал себя немного щадить. А у него возраст опасный... Если он не будет прибавлять и больше всех тренироваться, бежать, то остановится в своем развитии.

    Сколько было таких примеров... Ребята с задатками, а не прыгали на следующую ступеньку. Арсену надо крепко задуматься», – заявил Орлов.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 54 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2022 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +527

      SLADE2019 3 сентября, 10:02

      Здесь можно умничать и умничать насчет того, прибавляет, убавляет, щадит, не щадит. Ясно одно, что парню предстоит (по уму) уход из Динамо. И лучше пораньше. За Динамо он может костьми ложиться из матча в матч, а прогресса как игроку ему не будет. Парню надо пожелать побыстрее с топ-чемпионатом и топ-клубом определиться, а не умничать по чем зря.

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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 3 сентября, 09:54

      Мягко говоря, за год Захарян не прибавил.
      Возможно это объективные причины ( потолок), возможно и "медные трубы" сказываются. У нас ведь как , сыграл молодой пару матчей хорошо и его уже журналисты "рвут", попадает с помощью этих же "писак" в шорт-листы всех европейских грандов. Не все могут выдержать такое.
      История с Челси, позитива думаю ему не добавит, соглашусь с Орловым там больше "наших хотелок" ,чем фактических дел.
      Жизнь продолжается. Не стоит дёргать парня, он и в Динамо не стал лидером.

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