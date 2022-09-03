Орлов: «Захарян сбавил в этом сезоне, стал себя щадить»

Журналист Геннадий Орлов высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Стало известно, что Захарян не перейдет в «Челси». Хм. Довольно необычная история. А кто в Англии сейчас даст россиянину разрешение на работу? У меня что-то ответа нет.

И я ни от кого за последние дни не слышал, можно ли решить такую проблему. Туда же даже не всех африканцев пускают.

Не понял, почему «Динамо» так поздно занялось продажей своего игрока. И на каких условиях Захаряна звали в «Челси»? К кому он едет? Думаете, Тухель с ним говорил?

Там же сейчас сложная ситуация, идет перестройка команды. Попасть сразу туда и заиграть – очень сложно. Рискованный вариант.

А Захарян, кстати, в этом сезоне сбавил. Он уже не держит темп все 90 минут, стал себя немного щадить. А у него возраст опасный... Если он не будет прибавлять и больше всех тренироваться, бежать, то остановится в своем развитии.

Сколько было таких примеров... Ребята с задатками, а не прыгали на следующую ступеньку. Арсену надо крепко задуматься», – заявил Орлов.