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    Агент Николсона: «Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе»

    Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

    «Николсон не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы. Не так ли? Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб.

    Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу.

    История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб. Однако Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе», — сказал Портега.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +921

      Юрэс 17 минут назад

      Да ему просто БАБКИ потерять не хочется!!!!!!!!!
      Какая НАХ борьба за место

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18685

      Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Вот и хорошо - что бы Соболев совсем не расслаблялся !!! ))

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