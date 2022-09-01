Агент Николсона: «Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе»

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

«Николсон не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы. Не так ли? Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб.

Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу.

История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб. Однако Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе», — сказал Портега.