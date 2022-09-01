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  • Агент Николсона: «Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе»

Агент Николсона: «Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе»

1 сентября 2022, 18:27
9

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

«Николсон не играет не потому, что это решает кто-то другой, но не мы. Не так ли? Ни я, ни сам Шамар не решаем, выходить ему на поле или нет. Есть тренерский штаб.

Николсон прекрасно чувствует себя в Москве и в «Спартаке». С самого первого дня он не давал усомниться в своей вере и любви к клубу.

История с тем, что он не играет, действительно странная. Да, к сожалению, из-за отсутствия игрового времени мы общались с игроком о возможном переходе в другой клуб. Однако Шамар решил остаться в «Спартаке» и бороться за место в основном составе», — сказал Портега.

  • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 114 минут.
  • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
  • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (9)
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Persona_non_Grata
1662047872
Вот и хорошо - что бы Соболев совсем не расслаблялся !!! ))
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Юрэс
1662048181
Да ему просто БАБКИ потерять не хочется!!!!!!!!! Какая НАХ борьба за место
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Иван Петров 1986
1662050635
Ну и правильно.
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zigbert
1662057966
Терпеть и ждать своего часа, что ему еще остается.
Ответить
alefreddy
1662064361
конкуренция усиливается
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