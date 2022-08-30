Брат Федуна одной фразой ответил на три вопроса о совете директоров «Спартака»

Так все 18 лет Лукойл итак финансировал Спартак. Что изменилось то ?
Андрей Федун, брат бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о совете директоров московского клуба.
— Каким будет новый состав совета директоров?
— Понятия не имею.
— Будет ли вообще совет директоров?
— Понятия не имею.
— Войдeте ли в состав директоров?
— Понятия не имею. Что я вообще знаю? Сегодня футбольный матч, хотелось бы увидеть победу.
- Федун владел «Спартаком» 18 лет.
- Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.