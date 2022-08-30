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    Брат Федуна одной фразой ответил на три вопроса о совете директоров «Спартака»

    Андрей Федун, брат бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о совете директоров московского клуба.

    — Каким будет новый состав совета директоров?

    — Понятия не имею.

    — Будет ли вообще совет директоров?

    — Понятия не имею.

    — Войдeте ли в состав директоров?

    — Понятия не имею. Что я вообще знаю? Сегодня футбольный матч, хотелось бы увидеть победу.

    • Федун владел «Спартаком» 18 лет.
    • Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +974

      Лфшт 5 минут назад

      Так все 18 лет Лукойл итак финансировал Спартак. Что изменилось то ?

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      Рейтинг: +4516

      Enter2006 17 минут назад

      Универсальная фраза на все случаи жизни!

      "понятие не имею" ))

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      Рейтинг: +16936

      paracetamol 29 минут назад

      Председатель совета директоров будет Зарема. И точка, добавил братан!

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      Рейтинг: +1350

      jek718875 34 минуты назад

      Меньше знаешь, лучше спиш

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