Брат Федуна одной фразой ответил на три вопроса о совете директоров «Спартака»

Андрей Федун, брат бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о совете директоров московского клуба.

— Каким будет новый состав совета директоров?

— Понятия не имею.

— Будет ли вообще совет директоров?

— Понятия не имею.

— Войдeте ли в состав директоров?

— Понятия не имею. Что я вообще знаю? Сегодня футбольный матч, хотелось бы увидеть победу.