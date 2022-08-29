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    «Наполи» рассматривает два варианта подписания Роналду (MEN)

    «Наполи» готов подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Неаполитанский клуб рассматривает два варианта – полноценный трансфер или аренда.

    Итоговый выбор будет зависеть от того, на оформление какого вида сделки «Наполи» хватит времени.

    • Летнее ТО закрывается 1 сентября.
    • Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

    У Роналду специальная методика дневного сна: несколько раз по полтора часа, в отдельной комнате и при определенной температуре

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -68

      diamondfan 29 минут назад

      Бред!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5362

      Беспонтий 1 час назад

      опять пришла судьба поёжиться несчастному грузину

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