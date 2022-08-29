«Наполи» рассматривает два варианта подписания Роналду (MEN)

«Наполи» готов подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Неаполитанский клуб рассматривает два варианта – полноценный трансфер или аренда.

Итоговый выбор будет зависеть от того, на оформление какого вида сделки «Наполи» хватит времени.

Летнее ТО закрывается 1 сентября.

Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

У португальца нет голевых действий в новом сезоне.

У Роналду специальная методика дневного сна: несколько раз по полтора часа, в отдельной комнате и при определенной температуре