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    «Откуда у вас цифра такая?». Цорн – о стоимости трансфера Митая

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отрицает, что клуб заплатил АЕКу 3 миллиона евро за левого защитника Марио Митая.

    – Клуб купил защитника Митая за 3 млн евро. Это гигантская сумма для этого футболиста.

    – Откуда у вас цифра такая? Сумма меньше.

    – Какими качествами обладает игрок?

    – Мы следили за ним давно. Он один из выдающихся игроков своего возраста на этой позиции.

    • Контракт «Локо» с новичком рассчитан до июня 2027 года.
    • Митай взял 12-й игровой номер.
    • В составе АЕКа он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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