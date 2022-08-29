«Откуда у вас цифра такая?». Цорн – о стоимости трансфера Митая

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отрицает, что клуб заплатил АЕКу 3 миллиона евро за левого защитника Марио Митая.

– Клуб купил защитника Митая за 3 млн евро. Это гигантская сумма для этого футболиста.

– Откуда у вас цифра такая? Сумма меньше.

– Какими качествами обладает игрок?

– Мы следили за ним давно. Он один из выдающихся игроков своего возраста на этой позиции.