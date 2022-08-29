«Откуда у вас цифра такая?». Цорн – о стоимости трансфера Митая

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отрицает, что клуб заплатил АЕКу 3 миллиона евро за левого защитника Марио Митая.
– Клуб купил защитника Митая за 3 млн евро. Это гигантская сумма для этого футболиста.
– Откуда у вас цифра такая? Сумма меньше.
– Какими качествами обладает игрок?
– Мы следили за ним давно. Он один из выдающихся игроков своего возраста на этой позиции.
- Контракт «Локо» с новичком рассчитан до июня 2027 года.
- Митай взял 12-й игровой номер.
- В составе АЕКа он отдал 2 ассиста в 16 матчах.
Источник: «РБ Спорт»