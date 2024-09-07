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    В «Локомотиве» прояснили ситуацию с уходом Митая

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал трансфер Марио Митая в «Аль-Иттихад».

    Саудовский клуб арендовал игрока с опцией последующего выкупа.

    «Уход Митая не стал неожиданным для «Локомотива». Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе.

    Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Но он останется нашим игроком, находясь в аренде, посмотрим, может, это ему дальше даст развитие. Возможно, он еще вернется», – сказал Нагорных.

    • Летом 2022 года «Локо» покупал Митая за 3 млн евро.
    • С тех пор фулбек провел 49 матчей и сделал 2 ассиста.
    • Сообщалось, что «Аль-Иттихад» арендует его за 1,2 млн евро с правом выкупа за 5 млн.

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    Источник: ТАСС

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    07.09.2024 14:00
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