В «Локомотиве» прояснили ситуацию с уходом Митая

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал трансфер Марио Митая в «Аль-Иттихад».
Саудовский клуб арендовал игрока с опцией последующего выкупа.
«Уход Митая не стал неожиданным для «Локомотива». Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе.
Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Но он останется нашим игроком, находясь в аренде, посмотрим, может, это ему дальше даст развитие. Возможно, он еще вернется», – сказал Нагорных.
- Летом 2022 года «Локо» покупал Митая за 3 млн евро.
- С тех пор фулбек провел 49 матчей и сделал 2 ассиста.
- Сообщалось, что «Аль-Иттихад» арендует его за 1,2 млн евро с правом выкупа за 5 млн.