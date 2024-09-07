В «Локомотиве» прояснили ситуацию с уходом Митая

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал трансфер Марио Митая в «Аль-Иттихад».

Саудовский клуб арендовал игрока с опцией последующего выкупа.

«Уход Митая не стал неожиданным для «Локомотива». Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе.

Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Но он останется нашим игроком, находясь в аренде, посмотрим, может, это ему дальше даст развитие. Возможно, он еще вернется», – сказал Нагорных.