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    Агент Николсона: «Мы опечалены происходящим в «Спартаке»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о положении игрока в московском клубе.

    • В этом сезоне ямаец провел на поле всего 114 минут.
    • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

    «Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе.

    Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаeт всего себя за «Спартак».

    Самый важный вопрос – каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас», – заявил агент.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1369

      Artemka444 11 минут назад

      Нужно забивать по 20 мячей и пахать пахать!!!

      0
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      Рейтинг: +16924

      paracetamol 13 минут назад

      А чё в свинарнике происходит? Все как всегда, не поделился с тренером - сиди на лавке, он чё тебя, бесплатно будет выпускать? Нашли дурака, мля. И вообще там все как на войне!

      0
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      Рейтинг: +25129

      JTherry 39 минут назад

      болельщики тоже опечалены несносной формой Николсона: побеждать надо в конкурентной борьбе за место в основе, выходить на поле и забивать - такова планида нападающего...)

      0
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      Рейтинг: +7303

      Старикан 49 минут назад

      Свои печали надо было на поле развеивать, а не плакаться в жилетку...

      0
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      Рейтинг: +11444

      Алексей З 59 минут назад

      Прошло 7 туров, команда забила 18 мячей, на долю Соболева и Николсана приходится 1 ( !!! ) гол.
      Все вокруг опечалины.
      Только из за этого куплин ещё один нападающий.
      Команда идёт на 2 -ом месте, вопросы есть к игрокам , но не к тренеру.

      2
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      Рейтинг: +9561

      R_a_i_n 1 час назад

      Если честно, я тоже не понимаю почему не играет Николсон. Прошлый сезон показал, что он забивкой. Бывает такое, что тренеру не нравится игрок.

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      Рейтинг: +16907

      Cleaner 1 час назад

      Опечалены? Ну так ВАЛИТЕ К СЕБЕ ДОМОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +512

      SLADE2019 1 час назад

      Да не надо так уж сильно печалиться. Из двух деревяшек, нынешний тренер предпочитает Соболева. Делов то? Шамар пусть наберется терпения. Рано или поздно Соболев начнет чудить. Хотя уже сенегальца взяли.

      0
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      Рейтинг: +16907

      Cleaner > SLADE2019 1 час назад

      Соболев начнет чудить? А сейчас он что делает???..)

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      Рейтинг: +4341

      mopecekca > Cleaner 1 час назад

      раздает пасы, забивает!

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      Рейтинг: +512

      SLADE2019 > Cleaner 1 час назад

      Я имел в виду - чудить не по-детски.

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      Рейтинг: +463

      KPCC-SPB 1 час назад

      надо нам его у спартачка в Зенит-2 забрать, пригодится еще

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      Рейтинг: +1229

      Freyd > KPCC-SPB 1 час назад

      20 лямов евриков и он ваш

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