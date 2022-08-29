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Агент Николсона: «Мы опечалены происходящим в «Спартаке»

29 августа 2022, 09:41
12

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о положении игрока в московском клубе.

  • В этом сезоне ямаец провел на поле всего 114 минут.
  • В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
  • На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

«Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе.

Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаeт всего себя за «Спартак».

Самый важный вопрос – каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас», – заявил агент.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (12)
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KPCC-SPB
1661757273
надо нам его у спартачка в Зенит-2 забрать, пригодится еще
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SLADE2019
1661758166
Да не надо так уж сильно печалиться. Из двух деревяшек, нынешний тренер предпочитает Соболева. Делов то? Шамар пусть наберется терпения. Рано или поздно Соболев начнет чудить. Хотя уже сенегальца взяли.
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R_a_i_n
1661759523
Если честно, я тоже не понимаю почему не играет Николсон. Прошлый сезон показал, что он забивкой. Бывает такое, что тренеру не нравится игрок.
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Старикан
1661761362
Свои печали надо было на поле развеивать, а не плакаться в жилетку...
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JTherry
1661761973
болельщики тоже опечалены несносной формой Николсона: побеждать надо в конкурентной борьбе за место в основе, выходить на поле и забивать - такова планида нападающего...)
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paracetamol
1661763508
А чё в свинарнике происходит? Все как всегда, не поделился с тренером - сиди на лавке, он чё тебя, бесплатно будет выпускать? Нашли дурака, мля. И вообще там все как на войне!
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Artemka444
1661763628
Нужно забивать по 20 мячей и пахать пахать!!!
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oyabun
1661767107
А я не верю что Николсон так плох. Ему же просто и не дают игрового времени - как можно судить о его способностях забивать? Вот с Факелом Соболев плохо играл - почему Николсона не выпустили? Уверен, тут либо конфликт, либо его готовят к продаже.
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zigbert
1661781411
Можно конечно больше давать Николсону игрового времени но в этом надо еще убедить Абаскаля. Спартак сейчас набрал хороший ход, что и подчеркивает правоту тренера.
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