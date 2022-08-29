Агент Николсона: «Мы опечалены происходящим в «Спартаке»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о положении игрока в московском клубе.

В этом сезоне ямаец провел на поле всего 114 минут.

В 5 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.

На прошлой неделе спартаковцы подписали еще одного форварда – Бальде Кейта.

«Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе.

Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаeт всего себя за «Спартак».

Самый важный вопрос – каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас», – заявил агент.