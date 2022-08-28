Газизов: «Уфа» взяла в долг у ВК «Урал»? Мы попросили, нам помогли»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые затруднения клуба.

«Помощь волейбольного клуба «Урал» для выездного матча с «Шинником»? Мы попросили, нам помогли. Однако я бы не хотел рекламировать. Всe равно есть вопросы и к волейбольному клубу, и к нам. Так обычно не делается. «Уфа» буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно», – сказал Газизов.