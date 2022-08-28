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    Газизов: «Уфа» взяла в долг у ВК «Урал»? Мы попросили, нам помогли»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил финансовые затруднения клуба.

    «Помощь волейбольного клуба «Урал» для выездного матча с «Шинником»? Мы попросили, нам помогли. Однако я бы не хотел рекламировать. Всe равно есть вопросы и к волейбольному клубу, и к нам. Так обычно не делается. «Уфа» буквально заняла деньги. Финансовые трудности у нас давно», – сказал Газизов.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда накануне проиграла «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:3.
    • «Уфа» идет в таблице 12-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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