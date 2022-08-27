Смородская: «Зарема никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а ее нет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в роли Заремы Салиховой в успехах «Спартака».

«Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Леонида Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она не при чем в успехах «Спартака». Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось. «Спартак» – хаос и непредсказуемость», – сказала Смородская.