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  • Смородская: «Зарема никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а ее нет»

Смородская: «Зарема никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а ее нет»

27 августа 2022, 16:13
9

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в роли Заремы Салиховой в успехах «Спартака».

«Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Леонида Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она не при чем в успехах «Спартака». Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось. «Спартак» – хаос и непредсказуемость», – сказала Смородская.

  • Зарема – жена бывшего владельца «Спартака» Федуна.
  • Семья покинула «Спартак» на этой неделе.
  • Теперь клуб принадлежит полностью «Лукойлу».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Смородская Ольга Салихова Зарема
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1661606104
Ну тут с этим тезисом не поспоришь.......хотя наворотить дел и она успела
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RedMaksim97
1661606333
А ты Локомотив развалила
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шахта Заполярная
1661607366
Тебя то и не кто и не вспомнил, если бы ты не лезла в мужские дела. В локо влезла, итог все знают.
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Беспонтий
1661608049
когда выходишь с цума от кутюра и видишь что из гума вышла тоже дура тогда поджав пред апорте е.б.ашишь срочно фуэте построчно каверзно и мерзко
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Андреич
1661609317
Уж лучше вообще не вспоминать, чем вспоминать как Смородскую. Если по-честному, безо всяких "Федуниха", "наторговала собой", "ничего не добилась" - умная Женщина. Побольше бы таких, кто на самом деле болеет (без кавычек) душой. Эмоциональная излишне - возможно. Но это только плюс. Трезвые - поймут.
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NewLife
1661609419
Ни стыда, ни совести нет у этой дуры.
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АлексМак
1661610768
истину глаголит, пожалуй впервые
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mihail200606
1661611220
Ну тут то она права.. но при ней порядка в Локо тоже не было.. или она думает что потом в чемпионстве Локо был "багаж Смородской"?))
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neim
1661617552
Федуна-то конечно вспоминать будут, но скорее всего с плохой стороны. А вот над Заремой посмеются и скорее всего не раз ))).
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