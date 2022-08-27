Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Смородская: «Зарема никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а ее нет»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в роли Заремы Салиховой в успехах «Спартака».

    «Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Леонида Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она не при чем в успехах «Спартака». Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось. «Спартак» – хаос и непредсказуемость», – сказала Смородская.

    • Зарема – жена бывшего владельца «Спартака» Федуна.
    • Семья покинула «Спартак» на этой неделе.
    • Теперь клуб принадлежит полностью «Лукойлу».

    Новости по теме
    В «Спартаке» оценили вероятность вхождения Заремы в новый совет директоров клуба 5
    «Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Мор – о Терюшкове в «Химках» 9
    Канчельскис отреагировал на слова Заремы про обреченность российского футбола 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7475

      mihail200606 1 час назад

      Ну тут то она права.. но при ней порядка в Локо тоже не было.. или она думает что потом в чемпионстве Локо был "багаж Смородской"?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      АлексМак 1 час назад

      истину глаголит, пожалуй впервые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      KPCC-SPB 1 час назад

      ну скажем Заремку я бы нашампурил при случае, а вот на бывшую паровозницу точно не встанет, больно страшна, если только на клыка дать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15298

      NewLife 1 час назад

      Ни стыда, ни совести нет у этой дуры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Аден 1 час назад

      А кто такая смородская? Смородская старая бабища, ха-ха, при всех прочих равных с Заремой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +403

      Андреич 1 час назад

      Уж лучше вообще не вспоминать, чем вспоминать как Смородскую.
      Если по-честному, безо всяких "Федуниха", "наторговала собой", "ничего не добилась" - умная Женщина. Побольше бы таких, кто на самом деле болеет (без кавычек) душой. Эмоциональная излишне - возможно. Но это только плюс.
      Трезвые - поймут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -68

      diamondfan 1 час назад

      Зарема иПедоун шлюхи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5217

      Беспонтий 1 час назад

      когда выходишь с цума от кутюра
      и видишь что из гума вышла тоже дура
      тогда поджав пред апорте
      е.б.ашишь срочно фуэте

      построчно каверзно
      и мерзко

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Тебя то и не кто и не вспомнил, если бы ты не лезла в мужские дела. В локо влезла, итог все знают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      RedMaksim97 2 часа назад

      А ты Локомотив развалила

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11