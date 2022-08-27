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    Цорн объяснил, зачем «Локомотив» купил Митая за 3 миллиона

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.

    «Рады, что подписали Марио. Приобретением Митая мы получили талантливого игрока на позицию левого защитника, который также может сыграть как левый центральный защитник.

    На данный момент из левоногих футболистов у нас только Тикнизян, таким образом, в команде появился ещe один левша.

    Из-за травм Фассона и Ненахова Марио добавит конкуренции на левом фланге. Митай уже выступал в еврокубках, дебютировал за национальную сборную Албании.

    Уверен, что Марио порадует болельщиков своей игрой», – сказал Цорн.

    • «Локо» купил Митая у АЕКа за 3 миллиона евро.
    • Контракт с новичком рассчитан до июня 2027 года. Он взял 12-й номер.
    • В составе предыдущей команды он отдал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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