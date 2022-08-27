Цорн объяснил, зачем «Локомотив» купил Митая за 3 миллиона

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в московский клуб левого защитника АЕКа Марио Митая.

«Рады, что подписали Марио. Приобретением Митая мы получили талантливого игрока на позицию левого защитника, который также может сыграть как левый центральный защитник.

На данный момент из левоногих футболистов у нас только Тикнизян, таким образом, в команде появился ещe один левша.

Из-за травм Фассона и Ненахова Марио добавит конкуренции на левом фланге. Митай уже выступал в еврокубках, дебютировал за национальную сборную Албании.

Уверен, что Марио порадует болельщиков своей игрой», – сказал Цорн.