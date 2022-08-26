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Овечкин рассказал, в чем он превосходит Месси

26 августа 2022, 23:29
2

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о знакомстве с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Сборная Аргентины играла в Вашингтоне – у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно.

Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея», – сказал Овечкин.

  • Овечкин в июне сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», забил гол.
  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Аргентина в ноябре-декабре выступит на ЧМ-2022.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (2)
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Romeo 123
1661558747
Ну зачем здесь писать про овцу, он что футболист???
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Fusballer
1661586092
В балабольстве точно превосходит.
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