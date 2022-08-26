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    Овечкин рассказал, в чем он превосходит Месси

    Хоккеист Александр Овечкин рассказал о знакомстве с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

    «Сборная Аргентины играла в Вашингтоне – у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно.

    Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея», – сказал Овечкин.

    • Овечкин в июне сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», забил гол.
    • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Аргентина в ноябре-декабре выступит на ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    26.08.2022 23:29
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