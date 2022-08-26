Овечкин рассказал, в чем он превосходит Месси

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о знакомстве с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
«Сборная Аргентины играла в Вашингтоне – у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно.
Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея», – сказал Овечкин.
- Овечкин в июне сыграл за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», забил гол.
- Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Аргентина в ноябре-декабре выступит на ЧМ-2022.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»