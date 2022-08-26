Овечкин рассказал, в чем он превосходит Месси

Хоккеист Александр Овечкин рассказал о знакомстве с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Сборная Аргентины играла в Вашингтоне – у нас была возможность посмотреть на команду. В раздевалке познакомился с Месси, но так как у него английский хуже моего, говорить было сложно.

Еще удалось познакомиться с Неймаром, он круто говорит на английском, пообщались хорошо. Он фанат хоккея», – сказал Овечкин.