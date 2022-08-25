В «Торпедо» назвали стадион, на котором пройдет домашний матч с ЦСКА в Кубке России

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, какой стадион примет игру первого тура Кубка России против ЦСКА.
«Матч первого тура Пути РПЛ Кубка России-2022/23 «Торпедо» – ЦСКА состоится в среду, 31 августа, на стадионе «ВТБ Арена».
Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Информация о билетной программе на игру будет доступна позднее», – сообщил Ганичев.
- Свой последний домашний матч 7 августа «Торпедо» провело на «Арене Химки».
- 31 августа команда на этом стадионе сыграть не сможет, поскольку там пройдет встреча «Химки» – «Краснодар».
Источник: «Спорт-Экспресс»