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  • В «Торпедо» назвали стадион, на котором пройдет домашний матч с ЦСКА в Кубке России

В «Торпедо» назвали стадион, на котором пройдет домашний матч с ЦСКА в Кубке России

25 августа 2022, 17:41
1

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, какой стадион примет игру первого тура Кубка России против ЦСКА.

«Матч первого тура Пути РПЛ Кубка России-2022/23 «Торпедо» – ЦСКА состоится в среду, 31 августа, на стадионе «ВТБ Арена».

Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Информация о билетной программе на игру будет доступна позднее», – сообщил Ганичев.

  • Свой последний домашний матч 7 августа «Торпедо» провело на «Арене Химки».
  • 31 августа команда на этом стадионе сыграть не сможет, поскольку там пройдет встреча «Химки»«Краснодар».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Торпедо ЦСКА
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1661442733
А почему не Лужники?)))
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