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  • Терюшков: «Крымские клубы нужно включить в ФНЛ с мораторием на вылет»

Терюшков: «Крымские клубы нужно включить в ФНЛ с мораторием на вылет»

24 августа 2022, 20:39
6

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал включить в систему российского футбола клубы из Крыма.

«Тут сомнений быть не должно, это полноправная территория России. Каких-либо угроз нет и не было, с 2018 года по включению клубов из Севастополя и Крыма нет проблем. Мы понимаем, что УЕФА будет исполнять все наказы ЕС и в ближайшие пять-десять лет восстановления наших клубов не предвидится. Так что нужно на это наплевать и направить усилия на развитие футбола внутри страны.

Крымские клубы должны быть включены в ФНЛ с мораторием на вылет. Инфраструктура и жители Севастополя и Крыма заскучали по футболу. Уверен, что там будут полные трибуны», – сказал Терюшков.

  • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
  • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
  • УЕФА ранее выступил против включения Крыма в состав РФС.

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Источник: ТАСС
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (6)
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kostilio
1661366472
какие крымские клубы ?? что они творят эти чинуши
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nemolod
1661367997
Пока все это лишь громкие слова,а на деле-ноль! Только вот непонятно,зачем подчиняться этим ФИФАМ,УЕФАМ платить членские взносы и при этом быть под запретом на участие в ЕВРО и мундиале и еврокубках? Все это смахивает на мазохизм со стороны РФС!
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Persona_non_Grata
1661376966
Я уже говорил - "семь бед, один ответ". если уж и принимать, то сейчас...
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jek718875
1661402932
Этого Терюшкина последнее время очень много, пора его задвинуть
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odessakmv
1661418067
А что помешало вам сделать это уже в этом межсезонье, когда все равно всем было понятно, что бан отменять никто не будет?????..... и почему сейчас он вдруг стал нести? типа до следующего лета если не получится, то забудется, а если получится, то он герой задолго говорил? . Думаю, что не один клуб, а особенно один, скупающий по 10-тикратно повышенной цене, пачками игроков из страны "где много диких обезьян" будет против, вдруг бан на трансферы врубят. Как Госбабло пилить-то??
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