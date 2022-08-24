Терюшков: «Крымские клубы нужно включить в ФНЛ с мораторием на вылет»

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал включить в систему российского футбола клубы из Крыма.

«Тут сомнений быть не должно, это полноправная территория России. Каких-либо угроз нет и не было, с 2018 года по включению клубов из Севастополя и Крыма нет проблем. Мы понимаем, что УЕФА будет исполнять все наказы ЕС и в ближайшие пять-десять лет восстановления наших клубов не предвидится. Так что нужно на это наплевать и направить усилия на развитие футбола внутри страны.

Крымские клубы должны быть включены в ФНЛ с мораторием на вылет. Инфраструктура и жители Севастополя и Крыма заскучали по футболу. Уверен, что там будут полные трибуны», – сказал Терюшков.