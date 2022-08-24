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    Терюшков: «Крымские клубы нужно включить в ФНЛ с мораторием на вылет»

    Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал включить в систему российского футбола клубы из Крыма.

    «Тут сомнений быть не должно, это полноправная территория России. Каких-либо угроз нет и не было, с 2018 года по включению клубов из Севастополя и Крыма нет проблем. Мы понимаем, что УЕФА будет исполнять все наказы ЕС и в ближайшие пять-десять лет восстановления наших клубов не предвидится. Так что нужно на это наплевать и направить усилия на развитие футбола внутри страны.

    Крымские клубы должны быть включены в ФНЛ с мораторием на вылет. Инфраструктура и жители Севастополя и Крыма заскучали по футболу. Уверен, что там будут полные трибуны», – сказал Терюшков.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
    • УЕФА ранее выступил против включения Крыма в состав РФС.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16841

      Cleaner 14 минут назад

      С какого перепугу крымским клубам такие преференции, как мораторий на вылет? Все должны быть в равных условиях.

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