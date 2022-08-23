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    Агент Алексея Миранчука рассказал о восстановлении игрока «Торино» после травмы

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

    «Я с самого начала говорил, что на восстановление потребуется, как минимум, 30 дней. Я не понимаю, почему придумывают какие-то проблемы с сухожилиями. У Алексея повреждение задней поверхности бедра правой ноги. Восстановление идет, все хорошо.

    Травма в дебютном матче? Мне тоже обидно, нам всем обидно. Но с этим ничего не сделаешь. Это жизнь, это футбол. Ничего не поделаешь», — сказал Шпинев.

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Россиянин забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения задней поверхности бедра.

    Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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