«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч АПЛ: 22 августа

22 августа состоится центральный матч тура АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и состоится в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

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В какой форме к этой встрече подошел «Манчестер Юнайтед»

В очень плохой. Прошлый сезон ассоциировался у фанатов с провалом – он был связан с тренерской перестановкой и неудачей Ральфа Рангника на посту. Летом пришел Эрик тен Хаг и здорово изменил состав. В клубе появилось три новых игрока, в обратном направлении последовали сразу 10 футболистов.

Тен Хаг говорит, что руководство еще не решило некоторые кадровые проблемы, поэтому работа на рынке продолжается. Пока что «Юнайтед» проваливает старт сезона: два поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» с общим счетом 1:6. Из-за этого тен Хаг даже запер футболистов на базе и на следующий день после поражения от «Брентфорда» провел тренировку (вместо выходного): команда бежала кросс на 13,8 км – разница между пробегом игроков «Брентфорда» и «МЮ». Это было единственное упражнение.

Говорят, внутри коллектива атмосфера тоже не самая лучшая. Настроение портит в том числе и Криштиану Роналду, который никак не может определиться со своим будущим.

В какой форме к этой встрече подошел «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» тоже не самое удачное начало сезона: две встречи – две ничьих и 12-е место в таблицы. Все это накладывается на удаление новичка Дарвина Нуньеса и травмы. Про это у Клоппа есть отдельная реплика:

«Неделя сумасшедшая. Я много недель пережил, но тут было ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по самым безумным причинам. В итоге Матип не сыграл, Фирмино не был готов. Мы узнали, что по поводу Хендерсона было небольшое беспокойство, что будет, если он долго сыграет. Такова ситуация. Это было не слишком круто».

Кстати, про вторую ничью (с «Фулхэмом») он говорил так: «Я доволен тем, что мы заработали очко. Я доволен тем, что нас так наказали. Мы могли потерять три очка, но потеряли два.

Мы наиграли на поражение, но результат получился иным. Нужно извлечь урок из случившегося, но я не хочу преуменьшать заслуги «Фулхэма». Они действительно хорошо сыграли. А мы действовали очень плохо, поэтому получили одно очко».

Инсайдеры говорят, что Клопп проделывает огромную работу: несмотря на очевидные проблемы, «Ливерпуль» ментально неплохо подготовился к дерби.

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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

С середины десятых произошла резкое изменение сил в этом дерби. Раньше: «Манчестер Юнайтед» – фаворит, «Ливерпуль» – айтсайдер. Сейчас все наоборот.

Если брать последние пять официальных встреч, то счет 15:5 в пользу «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа мощнее и расчетливее. К тому же она укомплектована. А кадровые проблемы решены: да, некоторые не очень хорошо, но структуру это не испортит.

Так что, думаю, здесь будет уверенная победа «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» не набрал оптимальную форму, чтобы на равных соперничать с ним.

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