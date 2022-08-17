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    Гаранин: «Сочи» должны бояться»

    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался после матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:3). По его мнению, сочинцы должны внушать страх соперникам.

    «Во втором тайме мы выглядели не так, как хотели выглядеть. Но мы не смотрим, играем со «Спартаком» или с Динамо», «Локомотивом». Для тренерского штаба проблема в том, что мы в двух матчах с московскими командами провалили вторые таймы. Но «Сочи» в том сезоне занял второе место. Наверное, это уровень нашего клуба – так что это не мы должны бояться, а нас», – сказал Гаранин.

    • Тренер пришел летом из «Енисея».
    • Серебро «Сочи» брал под руководством ушедшего в ЦСКА Владимира Федотова.
    • «Сочи» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11373

      Алексей З 17 минут назад

      Меньше слов.
      Сочи добротная играющая командочка.

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      Рейтинг: +706

      шахта Заполярная 1 час назад

      Гаранин завязывай с крепкими напитками.

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      Рейтинг: +459

      Спартач80 1 час назад

      Это Федотов,с Нобоа заняли 2-е место,а не Сочи...

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