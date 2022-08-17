Гаранин: «Сочи» должны бояться»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался после матча пятого тура РПЛ против «Спартака» (0:3). По его мнению, сочинцы должны внушать страх соперникам.

«Во втором тайме мы выглядели не так, как хотели выглядеть. Но мы не смотрим, играем со «Спартаком» или с Динамо», «Локомотивом». Для тренерского штаба проблема в том, что мы в двух матчах с московскими командами провалили вторые таймы. Но «Сочи» в том сезоне занял второе место. Наверное, это уровень нашего клуба – так что это не мы должны бояться, а нас», – сказал Гаранин.