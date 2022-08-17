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    Орещук: «Победа «Амкала» – удар под дых профессиональному футболу в России»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу «Амкала» над «Зорким» в серии пенальти в матче 1-го раунда Кубка России.

    «Я был уверен, что профессиональный футбол должен брать вверх. «Амкал» надо поздравить с победой, молодцы.

    Только время покажет, как это событие отразится на российском футболе. Сейчас это удар под дых профессиональному футболу», – сказал Орещук.

    • Это был первый матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • «Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

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    Источник: «РБ Спорт»

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