Орещук: «Победа «Амкала» – удар под дых профессиональному футболу в России»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу «Амкала» над «Зорким» в серии пенальти в матче 1-го раунда Кубка России.

«Я был уверен, что профессиональный футбол должен брать вверх. «Амкал» надо поздравить с победой, молодцы.

Только время покажет, как это событие отразится на российском футболе. Сейчас это удар под дых профессиональному футболу», – сказал Орещук.