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    Хабиб прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

    Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

    — Отличная игра «Спартака» сегодня. Я впечатлен. Думаю, они будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне

    — Впечатляет игра «Спартака»?

    — Да, очень хорошая игра была.

    — Как тебе Абаскаль, его сначала все хейтили.

    — Почему хейтили?

    — Потому что ноунейм.

    — А кто у нас нейм?

    — Раньше были и Эмери и Лаудруп.

    — Кроме Романцева никого не было, я никого не помню.

    — Даже Карреру?

    — Карреру помню! Тедеско знаю, но не помню.

    • «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
    • Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32520

      oyabun 1 час назад

      "Знаю, но не помню". Красава! )))

      5
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      Рейтинг: +1333

      aubergine > oyabun 1 час назад

      Ну наверное сказывается порой, когда человеку по голове часто прилетает. Мэр Киева не даст соврать)

      4
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