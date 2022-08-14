Хабиб прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.
— Отличная игра «Спартака» сегодня. Я впечатлен. Думаю, они будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне
— Впечатляет игра «Спартака»?
— Да, очень хорошая игра была.
— Как тебе Абаскаль, его сначала все хейтили.
— Почему хейтили?
— Потому что ноунейм.
— А кто у нас нейм?
— Раньше были и Эмери и Лаудруп.
— Кроме Романцева никого не было, я никого не помню.
— Даже Карреру?
— Карреру помню! Тедеско знаю, но не помню.
- «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
- Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
Источник: «Спорт-Экспресс»