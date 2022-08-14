Хабиб прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.

— Отличная игра «Спартака» сегодня. Я впечатлен. Думаю, они будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне

— Впечатляет игра «Спартака»?

— Да, очень хорошая игра была.

— Как тебе Абаскаль, его сначала все хейтили.

— Почему хейтили?

— Потому что ноунейм.

— А кто у нас нейм?

— Раньше были и Эмери и Лаудруп.

— Кроме Романцева никого не было, я никого не помню.

— Даже Карреру?

— Карреру помню! Тедеско знаю, но не помню.