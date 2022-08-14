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    «Человек сделал свою работу. Не нужно впадать в эйфорию». Агент Миранчука – о голе в ворота «Монцы»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о дебюте игрока в составе туринской команды.

    • Россиянин отыграл тайм в матче с «Монцей» (2:1).
    • Он забил гол на 43-й минуте.
    • «Торино» арендовал хавбека у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.

    «Человек сделал то, что должен был сделать. Сделал свою работу. Не нужно впадать в эйфорию. Это первая игра. Все далеко до идеала.

    Хорошо, что Леша пошел в ту зону, подработал мяч и положил в противоход коротким касанием», – сказал Шпинев.

    Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»

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    Источник: Sport24

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