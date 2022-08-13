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    Смородская: «Допускаю, что «Локомотив» может вылететь в Первую лигу»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты команды в РПЛ.

    • Москвичи ни разу не победили в 5 турах чемпионата.
    • «Локо» набрал 3 очка и идет на 13-м месте в зоне стыков.

    «Я удивлена, что нынешний тренерский штаб еще не убрали. Откуда такая вера руководства? Непонятно, почему они до сих пор терпят такое.

    У нынешнего «Локомотива» нет никакой надежды. Допускаю, что команда может вылететь в Первую лигу. Игры вообще нет у команды», – сказала Смородская.

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    Источник: «РБ Спорт»

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