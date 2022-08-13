Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Допускаю, что «Локомотив» может вылететь в Первую лигу»

Смородская: «Допускаю, что «Локомотив» может вылететь в Первую лигу»

13 августа 2022, 18:11
5

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты команды в РПЛ.

  • Москвичи ни разу не победили в 5 турах чемпионата.
  • «Локо» набрал 3 очка и идет на 13-м месте в зоне стыков.

«Я удивлена, что нынешний тренерский штаб еще не убрали. Откуда такая вера руководства? Непонятно, почему они до сих пор терпят такое.

У нынешнего «Локомотива» нет никакой надежды. Допускаю, что команда может вылететь в Первую лигу. Игры вообще нет у команды», – сказала Смородская.

Еще по теме:
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 6
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива» 3
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1660405406
Не дождёшься - ЖАБА!!!
Ответить
PAREVG.
1660406007
Не каркай, ВЕДЬМА!
Ответить
Slavan62
1660406985
Немцы санкции применили к Локо.
Ответить
фанат джигурды
1660407964
Жаба в последнее время очень раскудахталась.
Ответить
paracetamol
1660409727
С тебя все началось, тётя Оля!
Ответить
Главные новости
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
6
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
3
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
9
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
6
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
Все новости
Все новости
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, покинувший «Ростов», нашел новый клуб
16:00
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
1
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
28
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
12
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
4
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+