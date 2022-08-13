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    Агент Миранчука объяснил, почему варианты из РПЛ не рассматривались

    Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, почему этим летом не было шансов на возвращение игрока в Россию.

    – Был ли какой-то вариант в России?

    – Мы не рассматривали.

    – «Зенит»?

    – Про «Зенит» спросите у господина Медведева.

    – А почему не рассматривали Россию?

    – Желание футболиста продолжить предпочтительно в Италии. Там, где он уже что-то знает, понимает.

    – Мы видим, что у него хорошая репутация в Италии. Многие команды его хотели на протяжении нескольких лет. А в Европе?

    – В первую очередь мы рассматривали Италию. Получили предложение от «Торино», взвесили все за и против и остановились на нем.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Его зарплата – 1,5 миллиона евро в год.
    • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

    Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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