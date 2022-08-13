Агент Миранчука объяснил, почему варианты из РПЛ не рассматривались

Вадим Шпинев, агент новичка «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, почему этим летом не было шансов на возвращение игрока в Россию.

– Был ли какой-то вариант в России?

– Мы не рассматривали.

– «Зенит»?

– Про «Зенит» спросите у господина Медведева.

– А почему не рассматривали Россию?

– Желание футболиста продолжить предпочтительно в Италии. Там, где он уже что-то знает, понимает.

– Мы видим, что у него хорошая репутация в Италии. Многие команды его хотели на протяжении нескольких лет. А в Европе?

– В первую очередь мы рассматривали Италию. Получили предложение от «Торино», взвесили все за и против и остановились на нем.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Его зарплата – 1,5 миллиона евро в год.

За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»