Мбаппе считает, что отказ от перехода в «Реал» не повлияет на его шансы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что ему по силам стать обладателем «Золотого мяча», выступая за парижскую команду.

«Конечно, я думал о «Золотом мяче», когда продлевал контракт с «ПСЖ». Футболисты «Реала» очень часто выигрывают эту награду, но я убежден, что однажды стану ее обладателем в составе «ПСЖ».

Самое главное происходит на поле. «Золотой мяч» – это не коллективная, а индивидуальная награда», – сказал 23-летний француз.