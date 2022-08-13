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  • Мбаппе считает, что отказ от перехода в «Реал» не повлияет на его шансы выиграть «Золотой мяч»

Мбаппе считает, что отказ от перехода в «Реал» не повлияет на его шансы выиграть «Золотой мяч»

13 августа 2022, 13:13
3

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что ему по силам стать обладателем «Золотого мяча», выступая за парижскую команду.

«Конечно, я думал о «Золотом мяче», когда продлевал контракт с «ПСЖ». Футболисты «Реала» очень часто выигрывают эту награду, но я убежден, что однажды стану ее обладателем в составе «ПСЖ».

Самое главное происходит на поле. «Золотой мяч» – это не коллективная, а индивидуальная награда», – сказал 23-летний француз.

  • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Он отказал «Реалу», несмотря на устную договоренность о летнем переходе.
  • Лучший результат форварда в голосовании ЗМ – 4-е место в 2018 году.

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Источник: L’Equipe
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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Hala Madrid
1660399213
Конечно не повлияет. Просто не получит никогда
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nelez
1660407621
Он хочет сказать хотья ПСЖ не гранд но я смогу стать лучшим в мире. Награда то индивидуальная но футбол командный вид спорта.
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житель СПб
1660588546
Пусть не мечтает!
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