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    Экс-игрок «Спартака» Озобич назвал лучших легионеров, с которыми играл в московском клубе

    Бывший полузащитник «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», назвал сильнейших легионеров в московсокм клубе.

    • Озобич подписал контракт со «Спартаком» в 16 лет.
    • Он выступал за клуб с 2008 по 2013-й год.

    «Спартак» твоего периода был способен на большее, но ограничивался только серебром. Почему?

    — Не знаю. Возможно, были более сильные команды. Хотя у «Спартака» были классные футболисты: Веллитон, Алекс, Макгиди, Ибсон, Кариока, Ари, Эменике. Очень хороший состав.

    — Кто из них самый топовый?

    — Алекс и Макгиди! Не скажу, что у бразильца уровень был прям космос, но очень высокий точно.

    — Макгиди — самый сумасшедший игрок в твоей карьере?

    — Такой резкости и дриблинга я не видел ни у кого. Ты только хочешь взглянуть на него, а он уже убежал от тебя, словно ветер. Уф! Иногда Эйден мог чудить в раздевалке, но он хороший парень.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4774

      алдан2014 34 минуты назад

      Озобичи,Тигиевы... Ну зачем бомбардир весь шлак собирает?

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