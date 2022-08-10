Экс-игрок «Спартака» Озобич назвал лучших легионеров, с которыми играл в московском клубе

Бывший полузащитник «Спартака» Филип Озобич, выступающий за «Карабах», назвал сильнейших легионеров в московсокм клубе.

Озобич подписал контракт со «Спартаком» в 16 лет.

Он выступал за клуб с 2008 по 2013-й год.

– «Спартак» твоего периода был способен на большее, но ограничивался только серебром. Почему?

– Не знаю. Возможно, были более сильные команды. Хотя у «Спартака» были классные футболисты: Веллитон, Алекс, Макгиди, Ибсон, Кариока, Ари, Эменике. Очень хороший состав.

– Кто из них самый топовый?

– Алекс и Макгиди! Не скажу, что у бразильца уровень был прям космос, но очень высокий точно.

– Макгиди – самый сумасшедший игрок в твоей карьере?

– Такой резкости и дриблинга я не видел ни у кого. Ты только хочешь взглянуть на него, а он уже убежал от тебя, словно ветер. Уф! Иногда Эйден мог чудить в раздевалке, но он хороший парень.