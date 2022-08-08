«Полная ложь». Окружение Месси – о переговорах с «Барселоной»

В окружении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси опровергли слухи о контактах с «Барселоной» и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.
Сообщалось, что стороны уже начали обсуждать возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу» в 2023 году.
«Это полная ложь. Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси», – сказал источник, близкий к 35-летнему футболисту.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- Год назад он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
- Контракт нападающего с парижанами истекает следующим летом, но в договоре есть опция продления еще на один сезон.
Источник: Mundo Deportivo