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«Полная ложь». Окружение Месси – о переговорах с «Барселоной»

8 августа 2022, 11:47

В окружении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси опровергли слухи о контактах с «Барселоной» и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Сообщалось, что стороны уже начали обсуждать возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу» в 2023 году.

«Это полная ложь. Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси», – сказал источник, близкий к 35-летнему футболисту.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • Год назад он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
  • Контракт нападающего с парижанами истекает следующим летом, но в договоре есть опция продления еще на один сезон.

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Месси Лионель Лапорта Жоан
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