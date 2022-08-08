«Полная ложь». Окружение Месси – о переговорах с «Барселоной»

В окружении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси опровергли слухи о контактах с «Барселоной» и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Сообщалось, что стороны уже начали обсуждать возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу» в 2023 году.

«Это полная ложь. Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси», – сказал источник, близкий к 35-летнему футболисту.