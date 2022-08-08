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    «Полная ложь». Окружение Месси – о переговорах с «Барселоной»

    В окружении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси опровергли слухи о контактах с «Барселоной» и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

    Сообщалось, что стороны уже начали обсуждать возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу» в 2023 году.

    «Это полная ложь. Лапорта не обращался ни к кому из окружения Месси», – сказал источник, близкий к 35-летнему футболисту.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • Год назад он перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Контракт нападающего с парижанами истекает следующим летом, но в договоре есть опция продления еще на один сезон.

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    Источник: Mundo Deportivo

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