Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Петржела: «Ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию экс-форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который уже более двух месяцев пребывает в статусе свободного агента.

    «Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема.

    Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу», – сказал Петржела.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

    Новости по теме
    Президент «Урала» Иванов: «Дзюбе я звонил, он трубку не взял» 2
    Билялетдинов – о Дзюбе: «Подающий надежды ветеран»
    Агент: «Дзюба заиграет в любом топ-5 чемпионате Европы» 11
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11