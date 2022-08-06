Петржела: «Ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию экс-форварда петербургского клуба Артема Дзюбы, который уже более двух месяцев пребывает в статусе свободного агента.

«Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема.

Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу», – сказал Петржела.