Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян рассказал об особенностях работы с девушками.

«Наверное, моя успешность в женском футболе обусловливается тем, что я могу от этого абстрагироваться. Мне казалось, что все мужчины-тренеры могут от этого абстрагироваться, но, к сожалению для них...

Многие не знают, какие серьезные тренеры ныряли в женский футбол. Не получилось именно по этой причине. Это инстинкты, мы же мужчины.

А у меня, видимо, разум возобладал, присущая мне рациональность. Я сразу поставил шлагбаум, без всяких усилий. Я их реально воспринимаю как футболистов, как мальчишек, которых тренировал. Клянусь.

В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по ее заднице. Но это были единичные случаи. Видимо, инстинкт – раз, а потом разум», – заявил Григорян.