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  • Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки»

Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки»

6 августа 2022, 11:32
4

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян рассказал об особенностях работы с девушками.

«Наверное, моя успешность в женском футболе обусловливается тем, что я могу от этого абстрагироваться. Мне казалось, что все мужчины-тренеры могут от этого абстрагироваться, но, к сожалению для них...

Многие не знают, какие серьезные тренеры ныряли в женский футбол. Не получилось именно по этой причине. Это инстинкты, мы же мужчины.

А у меня, видимо, разум возобладал, присущая мне рациональность. Я сразу поставил шлагбаум, без всяких усилий. Я их реально воспринимаю как футболистов, как мальчишек, которых тренировал. Клянусь.

В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по ее заднице. Но это были единичные случаи. Видимо, инстинкт – раз, а потом разум», – заявил Григорян.

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Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»
Россия Григорян Александр
Комментарии (4)
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Enter2006
1659778695
А вдруг ты тоже до сих пор "тинейджер" как и Кокоша?! ))
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Вомбат
1659779421
Только взгляд и не более того? Не верю!
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jek718875
1659783413
С Григоряном всё ясно:на пол шестого
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