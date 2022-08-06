Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Григорян: «В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по заднице футболистки»

    Тренер женского ЦСКА Александр Григорян рассказал об особенностях работы с девушками.

    «Наверное, моя успешность в женском футболе обусловливается тем, что я могу от этого абстрагироваться. Мне казалось, что все мужчины-тренеры могут от этого абстрагироваться, но, к сожалению для них...

    Многие не знают, какие серьезные тренеры ныряли в женский футбол. Не получилось именно по этой причине. Это инстинкты, мы же мужчины.

    А у меня, видимо, разум возобладал, присущая мне рациональность. Я сразу поставил шлагбаум, без всяких усилий. Я их реально воспринимаю как футболистов, как мальчишек, которых тренировал. Клянусь.

    В молодости, может, были эпизоды, когда взгляд скользил по ее заднице. Но это были единичные случаи. Видимо, инстинкт – раз, а потом разум», – заявил Григорян.

    Новости по теме
    Григорян: «Хачатурянц с детства болеет за «Спартак» 15
    «Вижу в нем большого руководителя. К нему надо прислушиваться». Григорян – об Аршавине 12
    «Только тупой не выберет этот путь». Григорян назвал стратегию для клубов РПЛ 6
    Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1241

      jek718875 11 минут назад

      С Григоряном всё ясно:на пол шестого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11600

      Вомбат 1 час назад

      Только взгляд и не более того? Не верю!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +363

      Fialet > Вомбат 55 минут назад

      Я тоже не верю. Помню когда то знакомый тренер по лёгкой атлетике такое рассказывал о работе с девками...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4006

      Enter2006 1 час назад

      А вдруг ты тоже до сих пор "тинейджер" как и Кокоша?! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      elessar arnor 2 часа назад

      у Артемона такая же тема в зеньке была

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8986

      R_a_i_n > elessar arnor 1 час назад

      Его поэтому от туда выгнали!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11