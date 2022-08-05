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    Миранчук еще может перейти в «Торино». «Аталанта» согласна только на продажу («Матч ТВ»)

    Полузащитник Алексей Миранчук все еще может покинуть «Аталанту» и перейти в «Торино».

    Ранее был заблокирован переход россиянина в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

    По информации «Матч ТВ», после покупки вингера Адемола Лукмана за 15 миллионов евро итальянский клуб готов отпустить Миранчука, но лишь при условии полноценного трансфера.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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