Миранчук еще может перейти в «Торино». «Аталанта» согласна только на продажу («Матч ТВ»)

Полузащитник Алексей Миранчук все еще может покинуть «Аталанту» и перейти в «Торино».
Ранее был заблокирован переход россиянина в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро.
По информации «Матч ТВ», после покупки вингера Адемола Лукмана за 15 миллионов евро итальянский клуб готов отпустить Миранчука, но лишь при условии полноценного трансфера.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»