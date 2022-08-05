Миранчук еще может перейти в «Торино». «Аталанта» согласна только на продажу («Матч ТВ»)

Полузащитник Алексей Миранчук все еще может покинуть «Аталанту» и перейти в «Торино».

Ранее был заблокирован переход россиянина в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

По информации «Матч ТВ», после покупки вингера Адемола Лукмана за 15 миллионов евро итальянский клуб готов отпустить Миранчука, но лишь при условии полноценного трансфера.