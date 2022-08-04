Раконьяц: «Россия – сверхдержава в глазах черногорцев. Это старшая сестра для нас»

Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, как в Черногории относятся к России.
– Почему в Черногории любят русских?
– В глазах черногорцев Россия – это сверхдержава, но не только в обычном понимании этого слова. А во всех смыслах – в экономическом, культурном и так далее.
Увидеть Москву и хоть раз побывать там – мечта каждого черногорца. Естественно, многие работают здесь. Также много русских живет в Черногории. Россия исполняет роль, скажем так, старшей сестры для нас.
– Читал, откуда исторически началась наша связь?
– Мало читал историю, тем более что школу заканчивал экстерном. Но на уровне семьи нам прививают это.
Меня воспитывали так: Черногория, Сербия и Россия – это все одно, у нас общая история. Это видно и в спорте, когда болельщики вывешивают общие баннеры.
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