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    Раконьяц: «Россия – сверхдержава в глазах черногорцев. Это старшая сестра для нас»

    Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, как в Черногории относятся к России.

    – Почему в Черногории любят русских?

    – В глазах черногорцев Россия – это сверхдержава, но не только в обычном понимании этого слова. А во всех смыслах – в экономическом, культурном и так далее.

    Увидеть Москву и хоть раз побывать там – мечта каждого черногорца. Естественно, многие работают здесь. Также много русских живет в Черногории. Россия исполняет роль, скажем так, старшей сестры для нас.

    – Читал, откуда исторически началась наша связь?

    – Мало читал историю, тем более что школу заканчивал экстерном. Но на уровне семьи нам прививают это.

    Меня воспитывали так: Черногория, Сербия и Россия – это все одно, у нас общая история. Это видно и в спорте, когда болельщики вывешивают общие баннеры.

    • Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.
    • Его купили за 2,5 миллиона евро.
    • Форвард выбрал 77-й игровой номер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: -86

      Fenix forever 2 минуты назад

      Мало читал историю====Оно и видно...Черногория младшая сестра России .))) Скажите спасибо что не соседи со старшим братом...А то у старшего брата есть склонность душить в объятьях соседних братьев и сестер путем бомбардировками ракетами и вводом на их территорию танков.

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