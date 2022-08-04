Агент: «Дзюба заиграет в любом топ-5 чемпионате Европы»

Агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
«Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду. Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя.
Может ли он заиграть в Португалии? Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них.
Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним все будет хорошо», — сказал Барбоза.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «РБ Спорт»