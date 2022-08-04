Агент: «Дзюба заиграет в любом топ-5 чемпионате Европы»

Агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду. Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя.

Может ли он заиграть в Португалии? Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них.

Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним все будет хорошо», — сказал Барбоза.