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Агент: «Дзюба заиграет в любом топ-5 чемпионате Европы»

4 августа 2022, 18:24
9

Агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду. Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя.

Может ли он заиграть в Португалии? Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них.

Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним все будет хорошо», — сказал Барбоза.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1659627063
В России он нахер не нужен, а в топ-5 прямо его все ждут
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Александр.Т.
1659628380
Любая хахаха
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DOCTOR PENALTY
1659628498
Барбоза имеет в виду Медиалиги этих стран. )))
Ответить
inzek
1659633475
работа агента рекламировать игрока. что он и делает. но делает довольно ржачно)))
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portero
1659633514
Ему дзюбило уже заплатил????
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bomilazdeshnii
1659635425
Что же раньше не заиграл, в период расцвета.
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Фердя
1659639540
Слишком жаден до денег а это почти приговор футболисту в возрасте!
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DeStar
1659642971
ахахахахахахаахахх
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"supermax"
1659643291
Ну а пока нигде не играет
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