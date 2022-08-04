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    Агент: «Дзюба заиграет в любом топ-5 чемпионате Европы»

    Агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    «Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду. Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя.

    Может ли он заиграть в Португалии? Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них.

    Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним все будет хорошо», — сказал Барбоза.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии7
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      Рейтинг: +963

      inzek 15 секунд назад

      работа агента рекламировать игрока. что он и делает. но делает довольно ржачно)))

      0
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      Рейтинг: -86

      Fenix forever 1 час назад

      В Европе знают что есть такой чудесный форвард Дзюба ?

      0
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      Рейтинг: +23127

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Барбоза имеет в виду Медиалиги этих стран. )))

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      Рейтинг: +70

      Александр.Т. 1 час назад

      Любая хахаха

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      Рейтинг: +13

      Свинячий #ер 1 час назад

      Только в FIFA

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      Рейтинг: +13796

      Skull_Boy 1 час назад

      В России он нахер не нужен, а в топ-5 прямо его все ждут

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      Рейтинг: +644

      Suvorov51 > Skull_Boy 55 минут назад

      Ну почему. Тульский Арсенал с большим удовольствием примет Щубу, но зарплата должна быть как у нас в области 35 000 в месяц

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