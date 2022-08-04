У «Барселоны» возникли новые проблемы с регистрацией девяти футболистов

«Барселоне» придется активировать четвертый экономический рычаг для регистрации всех новичков.

Речь идет о продаже еще 25 процентов медиабренда Barça Studios. Пока этого не произойдет, Ла Лига не позволит внести в заявку кого-то из девяти футболистов: