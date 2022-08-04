У «Барселоны» возникли новые проблемы с регистрацией девяти футболистов

«Барселоне» придется активировать четвертый экономический рычаг для регистрации всех новичков.
Речь идет о продаже еще 25 процентов медиабренда Barça Studios. Пока этого не произойдет, Ла Лига не позволит внести в заявку кого-то из девяти футболистов:
- Роберт Левандовски – перешел из «Баварии» за 45 млн евро;
- Жюль Кунде – перешел из «Севильи» за 50 млн евро;
- Рафинья – перешел из «Лидса» за 58 млн евро;
- Франк Кессье – перешел из «Милана» на правах свободного агента;
- Андреас Кристенсен – перешел из «Челси» на правах свободного агента;
- Усман Дембеле – подписал новый контракт после истечения предыдущего;
- Серхи Роберто – подписал новый контракт после истечения предыдущего;
- Гави – продлил соглашение (пока неофициально);
- Рональд Араухо – продлил соглашение до 2026 года.
Источник: Cope