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    У «Барселоны» возникли новые проблемы с регистрацией девяти футболистов

    «Барселоне» придется активировать четвертый экономический рычаг для регистрации всех новичков.

    Речь идет о продаже еще 25 процентов медиабренда Barça Studios. Пока этого не произойдет, Ла Лига не позволит внести в заявку кого-то из девяти футболистов:

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    Источник: Cope

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +639

      Lipatoff 2 часа назад

      Все будут зарегистрированы, их же продумано приобретали

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      Рейтинг: +553

      Hala Madrid 2 часа назад

      Так всю Барсу и распродадут.

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      Рейтинг: +16609

      Cleaner > Hala Madrid 48 минут назад

      И пусть распродают эту гейскую команду.

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