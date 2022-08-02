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    Петржела назвал условие, при котором «Зенит» вернет Дзюбу

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что возвращение Артема Дзюбы в клуб из Петербурга возможно при определенных условиях.

    «Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.

    Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?», — сказал Петржела.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16787

      житель СПб 58 минут назад

      Это было возможно ... ДО. А теперь - игра команды полностью переориентирована на другой стиль игроков. Маловероятно. Скорее - надо себя искать в других клубах, в том числе в Турции и т.п. - но скинув вниз запросы.

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      Рейтинг: +16598

      Cleaner 1 час назад

      Дзюба извинится перед тренеришкой? Ржу...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13794

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да был звездой среди дЭбилов и кто считает его звездой тоже дЭбил

      2
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      Рейтинг: +16598

      Cleaner > Skull_Boy 1 час назад

      Звездой его считает статистика. Против цифр и титулов не попрешь...

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      Рейтинг: +10875

      knikos > Skull_Boy 32 минуты назад

      Кто не смотрит статистику , тот не просто ДЭБИЛ , но и слепой .

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      Рейтинг: +75

      Бомжи - гомосеки > Cleaner 25 минут назад

      ну, если административные титулы считать за нормальные, хотя все видели, как "добывались" эти бумажно-административные чемпионства, особенно на фоне позора бомжарни в Европе

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