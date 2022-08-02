Петржела назвал условие, при котором «Зенит» вернет Дзюбу

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что возвращение Артема Дзюбы в клуб из Петербурга возможно при определенных условиях.

«Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями.

Он был звездой, а теперь никому не нужен. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно. Такой вариант маловероятен, но почему нет?», — сказал Петржела.