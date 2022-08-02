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  • Канчельскис: «Зарема уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки»

Канчельскис: «Зарема уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки»

2 августа 2022, 10:46
13

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Зареме дали шанс, но что-то подвижек совсем нет. Она уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов… Считает, что это правильно.

А потом высказывает людям, которые добились успехов… У человека что-то не получается, и он хочет перевалить всю вину на других людей – в таком случае дай шанс другим. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она – нет. Так не бывает.

Женщин вообще нельзя подпускать к футболу – об этом знают все. Но Зарема и Смородская продолжают рассказывать сказки.

Иногда срабатывает рефлекс защиты, который есть у каждого человека. Защищаешься до последнего вместо того, чтобы признать правду. Но в этом ничего страшного нет – тебя же за это не повесят», – сказал Канчельскис.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Салихова Зарема
Комментарии (13)
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NewLife
1659428294
"Она уничтожает и убивает «Спартак»" Она убивает и уничтожает бомжатских подстилок, таких, как ты.
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JTherry
1659434022
рефлексирующий мужчинка - Андрюханьчик Канчельскис зациклился на "женском вопросе"...) а тренировать, чтобы "уничтожить и убить" команду, никто не зовет, даже в Новбахор... мерзкие по смыслу и гадкие по содержанию комменты раздает направо и налево, лишь бы не забыли этого юродивого...
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paracetamol
1659527459
А я считаю, что Зарема должна стать президентом клупа! Более ответственного и ориентированного на успех человека рылам не найти. Все эти Мостовые, Ловчевы и Ко - по сравнению с ней - жалкие фигляры, только и думающие как оторвать от клупа кусочек себе на выпивон!
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