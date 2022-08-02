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    Канчельскис: «Зарема уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    «Зареме дали шанс, но что-то подвижек совсем нет. Она уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов… Считает, что это правильно.

    А потом высказывает людям, которые добились успехов… У человека что-то не получается, и он хочет перевалить всю вину на других людей – в таком случае дай шанс другим. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она – нет. Так не бывает.

    Женщин вообще нельзя подпускать к футболу – об этом знают все. Но Зарема и Смородская продолжают рассказывать сказки.

    Иногда срабатывает рефлекс защиты, который есть у каждого человека. Защищаешься до последнего вместо того, чтобы признать правду. Но в этом ничего страшного нет – тебя же за это не повесят», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15096

      NewLife 49 минут назад

      "Она уничтожает и убивает «Спартак»"
      Она убивает и уничтожает бомжатских подстилок, таких, как ты.

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