Канчельскис обратился к Зареме: «Дайте Губерниеву, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком»

Андрей, ты забыл упомянуть ещё откормленного борова – Ваську Уткина.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на резкое высказывание Заремы Салиховой о возможных изменениях в столичном клубе.
«Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.
«Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать.
Я не могу понять, а в чeм проблема? Дайте шанс составу, который вы назвали. И потом будете спрашивать с него за результаты «Спартака». Вот и всe! Я желаю ей удачи, здоровья и поменьше говорить о футболе», — сказал Канчельскис.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Леонид Федун владеет клубом с 2004 года.
- Его может сменить экс-глава РПЛ Ашот Хачатурянц.