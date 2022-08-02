Канчельскис обратился к Зареме: «Дайте Губерниеву, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на резкое высказывание Заремы Салиховой о возможных изменениях в столичном клубе.

«Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.

«Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать.

Я не могу понять, а в чeм проблема? Дайте шанс составу, который вы назвали. И потом будете спрашивать с него за результаты «Спартака». Вот и всe! Я желаю ей удачи, здоровья и поменьше говорить о футболе», — сказал Канчельскис.