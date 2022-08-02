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    Канчельскис обратился к Зареме: «Дайте Губерниеву, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на резкое высказывание Заремы Салиховой о возможных изменениях в столичном клубе.

    «Дай им повод – они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – сказала Салихова.

    «Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать.

    Я не могу понять, а в чeм проблема? Дайте шанс составу, который вы назвали. И потом будете спрашивать с него за результаты «Спартака». Вот и всe! Я желаю ей удачи, здоровья и поменьше говорить о футболе», — сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25330

      vladimir-7 31 минуту назад

      Андрей, ты забыл упомянуть ещё откормленного борова – Ваську Уткина.

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      Рейтинг: +3986

      Enter2006 39 минут назад

      ... и переименовать команду в Газпрём-2 МатчТВ имени лыжного Губошлёпа и в пердив! Понятно что сарказм от Андрея.

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