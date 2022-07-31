Варела прокомментировал трансфер во «Фламенго». Он сбежал из «Динамо»

Новичок бразильского «Фламенго» Гильермо Варела высказался о трансфере. Футболист приостановил контракт с «Динамо».

«Спасибо «Фламенго» за любовь. Горд носить футболку этого клуба. Будем идти на вершину вместе», – написал Варела в социальной сети.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

«Фламенго» идет в Серии 4-м.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт