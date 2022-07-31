«Динамо» выступило с угрожающим заявлением после трансфера Варелы во «Фламенго»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала официальное заявление после трансфера защитника Гильермо Варелы во «Фламенго». В нем содержится угроза обратиться в инстанции.

«25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России против «Торпедо».

Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», – написало «Динамо».

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

«Фламенго» идет в Серии 4-м.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт