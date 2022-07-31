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    «Динамо» выступило с угрожающим заявлением после трансфера Варелы во «Фламенго»

    Пресс-служба «Динамо» опубликовала официальное заявление после трансфера защитника Гильермо Варелы во «Фламенго». В нем содержится угроза обратиться в инстанции.

    «25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России против «Торпедо».

    Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», – написало «Динамо».

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.
    • «Фламенго» идет в Серии 4-м.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4869

      Красногорск_Фан 13 минут назад

      Да радоваться надо что обнаружили змею подколодную. А так бы дальше значок на майке динамо целовал на публике и вынашивал коварные планы.

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      Рейтинг: +11282

      Алексей З 21 минуту назад

      Повторю , заблокируйте им карты ВТБ, пусть прочувствуют ваш гнев.

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      Рейтинг: +16737

      житель СПб 31 минуту назад

      И это будет правильно! Даже незаконное право приостанавливать контракты футболистами - не равносильно праву других клубов их подписывать бесплатно.

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