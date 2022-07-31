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  • «Динамо» выступило с угрожающим заявлением после трансфера Варелы во «Фламенго»

«Динамо» выступило с угрожающим заявлением после трансфера Варелы во «Фламенго»

31 июля 2022, 08:43
6

Пресс-служба «Динамо» опубликовала официальное заявление после трансфера защитника Гильермо Варелы во «Фламенго». В нем содержится угроза обратиться в инстанции.

«25 июля уругвайский защитник Гильермо Варела известил наш клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке. Это произошло после неявки футболиста в расположение клуба 24 июля, в день игры чемпионата России против «Торпедо».

Мы в «Динамо» убеждены: в основе здоровых деловых отношений между клубами всегда должно лежать взаимное уважение. Считаем неприемлемым и недопустимым, когда отдельные клубы склоняют игроков к прекращению или приостановке действующих трудовых договоров. В таких случаях оставляем за собой право защищать свои интересы в международных спортивных инстанциях», – написало «Динамо».

  • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
  • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.
  • «Фламенго» идет в Серии 4-м.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Динамо Варела Гильермо
Комментарии (6)
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житель СПб
1659246630
И это будет правильно! Даже незаконное право приостанавливать контракты футболистами - не равносильно праву других клубов их подписывать бесплатно.
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Красногорск_Фан
1659247720
Да радоваться надо что обнаружили змею подколодную. А так бы дальше значок на майке динамо целовал на публике и вынашивал коварные планы.
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NewLife
1659249754
Детский лепет. Зри в корень !
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моэм
1659251344
Анекдот : Менты в роли "терпилы".
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JTherry
1659255787
приостановил контракт, наложите на Варелу штрафные санкции, а угрожать "защитой своих интересов в международных спортивных инстанциях" бесперспективно на сегодняшний день...
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Мортус
1659268386
И это правильно. Пусть идёт без денег в длительное эротическое путешествие. А то как поросята с ларсыным. Что только в папаху упыря не расцеловали.
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