Лапорта не стал отвечать, интересовалась ли «Барселона» Роналду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи, что клуб мог подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Во время летнего трансферного окна всегда появляется много новостей, в том числе такого рода истории. Но нашей главной целью был Левандовски.

Тема c Роналду – это всего лишь часть маленькой истории футбола. Это очень приятная история, но вы всегда будете слышать о ней много противоречивых новостей.

Рассматривала ли «Барса» вариант с подписанием Криштиану? Я предпочитаю не давать дальнейших комментариев», – сказал Лапорта.