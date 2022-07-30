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    Лапорта не стал отвечать, интересовалась ли «Барселона» Роналду

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи, что клуб мог подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Во время летнего трансферного окна всегда появляется много новостей, в том числе такого рода истории. Но нашей главной целью был Левандовски.

    Тема c Роналду – это всего лишь часть маленькой истории футбола. Это очень приятная история, но вы всегда будете слышать о ней много противоречивых новостей.

    Рассматривала ли «Барса» вариант с подписанием Криштиану? Я предпочитаю не давать дальнейших комментариев», – сказал Лапорта.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Португалец не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.
    • СМИ пишут, что 37-летний форвард хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: CBS Sports

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