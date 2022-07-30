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    «Барселона» продала свой первый NFT за 693 тысячи. Он посвящeн Кройффу

    «Барселона» сообщила о продаже своего первого NFT – невзаимозаменяемого токена.

    Это 40-секундный ролик о голе Йохана Кройффа в ворота «Атлетико» в декабре 1973 года.

    Клуб назвал его «аудиовизуальным цифровым произведением искусства».

    На аукционе за NFT заплатили 693 тысячи долларов, 550 из них получит «Барса».

    Помимо анимированной версии токена, покупатель также приобрел четыре статичных изображения гола Кройффа.

    После этого инвестора объявили «цифровым послом «Барселоны». Это дает ему возможность пользоваться различными VIP-привилегиями от клуба.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1593

      Psih86 31 минуту назад

      Дааа, в кого превратилась Барса... Денег видимо нет совсем, через сезон все те кто сейчас перешёл, будут бежать из клуба.

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      Рейтинг: +27

      боря крым > Psih86 17 минут назад

      дело не в барсе, время такое. наоборот это говорит о том что барса адаптируется к цифровой экономике, и может зарабатывать деньги из говна практически, продавая нарезку голов))))

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