«Барселона» продала свой первый NFT за 693 тысячи. Он посвящeн Кройффу

«Барселона» сообщила о продаже своего первого NFT – невзаимозаменяемого токена.

Это 40-секундный ролик о голе Йохана Кройффа в ворота «Атлетико» в декабре 1973 года.

Клуб назвал его «аудиовизуальным цифровым произведением искусства».

На аукционе за NFT заплатили 693 тысячи долларов, 550 из них получит «Барса».

Помимо анимированной версии токена, покупатель также приобрел четыре статичных изображения гола Кройффа.

После этого инвестора объявили «цифровым послом «Барселоны». Это дает ему возможность пользоваться различными VIP-привилегиями от клуба.