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Канчельскис: «Дзюба однозначно усилил бы «Спартак»

29 июля 2022, 23:32
14

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем Артема Дзюбы. Форвард не может найти клуб, и сейчас тренируется с «Рубином».

«Меня ничего не удивляет в российском футболе. Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие. Статистка говорит сама за себя – Артем Дзюба лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб РПЛ, это однозначно!

Дзюба в «Спартаке»? Это вопросы к руководству красно-белого клуба. Руководители этой команды считают себя самыми умными, лучшими в России. Дзюба усилил бы «Спартак» однозначно», – сказал Канчельскис.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Канчельскис Андрей
Комментарии (14)
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СвинкаСправедливости
1659126797
В Спартаке его толчки будут свистеть каждую минуту
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portero
1659127074
На 15-20 минут, он любую нашу команду усилит, но запросы у него в разы завышены, пусть ролики снимает...
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NewLife
1659127806
Спартак силен и без твоих советов, а клоуны порноблогеры нам не нужны. Подскажи своим хозяевам из РБ Спорт взять зюбу в штат.
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партизан84
1659129560
Старенький эгоист без газированного судейства? что-то мне подсказывает, что даже в теории это глупость. Вот если вместе с Дзюбинатором еще вернуть и Глушака, Кокоридзе, Ильюшку - тут даже на ЛЧ можно было-бы замахнуться, благо что нас исключили из еврокубков)))))
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derrik2000
1659131136
В швейцарской ливрее в Зале Славы гламурненько бы смотрелся. )))
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Томик
1659133348
Этот длинный дурачок мог бы усилить "Спартак", теоретически... Но семь лет назад выбрал деньги и запланированные чемпионства.
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inzek
1659138421
шлюба это не спартак
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