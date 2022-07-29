Канчельскис: «Дзюба однозначно усилил бы «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем Артема Дзюбы. Форвард не может найти клуб, и сейчас тренируется с «Рубином».

«Меня ничего не удивляет в российском футболе. Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие. Статистка говорит сама за себя – Артем Дзюба лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб РПЛ, это однозначно!

Дзюба в «Спартаке»? Это вопросы к руководству красно-белого клуба. Руководители этой команды считают себя самыми умными, лучшими в России. Дзюба усилил бы «Спартак» однозначно», – сказал Канчельскис.