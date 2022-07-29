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    Канчельскис: «Дзюба однозначно усилил бы «Спартак»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем Артема Дзюбы. Форвард не может найти клуб, и сейчас тренируется с «Рубином».

    «Меня ничего не удивляет в российском футболе. Дзюба без клуба? Да я ничему не удивляюсь. Может, у него финансовые запросы высокие. Статистка говорит сама за себя – Артем Дзюба лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб РПЛ, это однозначно!

    Дзюба в «Спартаке»? Это вопросы к руководству красно-белого клуба. Руководители этой команды считают себя самыми умными, лучшими в России. Дзюба усилил бы «Спартак» однозначно», – сказал Канчельскис.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.07.2022 23:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      партизан84 21 минуту назад

      Старенький эгоист без газированного судейства? что-то мне подсказывает, что даже в теории это глупость.
      Вот если вместе с Дзюбинатором еще вернуть и Глушака, Кокоридзе, Ильюшку - тут даже на ЛЧ можно было-бы замахнуться, благо что нас исключили из еврокубков)))))

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      Рейтинг: +15035

      NewLife 51 минуту назад

      Спартак силен и без твоих советов, а клоуны порноблогеры нам не нужны. Подскажи своим хозяевам из РБ Спорт взять зюбу в штат.

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      Рейтинг: +65727

      portero 1 час назад

      На 15-20 минут, он любую нашу команду усилит, но запросы у него в разы завышены, пусть ролики снимает...

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      Рейтинг: +2204

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      В Спартаке его толчки будут свистеть каждую минуту

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