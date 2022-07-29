В России покажут матчи ЧМ-2022 и нового сезона еврокубков

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что «Матч ТВ» планирует показать еврокубки и ЧМ-2022.

— Ваши ключевые футбольные права — еврокубки и чемпионат мира-2022. С ними все в порядке?

— Никакой политической подоплеки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет. На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше — посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий.