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    В России покажут матчи ЧМ-2022 и нового сезона еврокубков

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что «Матч ТВ» планирует показать еврокубки и ЧМ-2022.

    — Ваши ключевые футбольные права — еврокубки и чемпионат мира-2022. С ними все в порядке?

    — Никакой политической подоплеки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет. На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше — посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий.

    • «Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании.
    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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    Источник: «Ведомости»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97300

      zigbert 12 минут назад

      Хочется в это верить. Ведь ЧМ всегда является праздником футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +609

      111ax 29 минут назад

      Мы готовы к любому развитию событий. Если доступ закроют, то просто не будем это показывать. Это наш план Б...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2098

      LOKOfanatik19 45 минут назад

      Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий.

      Если что у нас кучу старых боевиков и еще больше сериалов, так что зрители без контента не останутся.

      1
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