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В России покажут матчи ЧМ-2022 и нового сезона еврокубков

29 июля 2022, 13:09
6

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что «Матч ТВ» планирует показать еврокубки и ЧМ-2022.

— Ваши ключевые футбольные права — еврокубки и чемпионат мира-2022. С ними все в порядке?

— Никакой политической подоплеки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет. На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше — посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий.

  • «Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании.
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Источник: «Ведомости»
Чемпионат мира Лига чемпионов
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1659090353
Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий. Если что у нас кучу старых боевиков и еще больше сериалов, так что зрители без контента не останутся.
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111ax
1659091294
Мы готовы к любому развитию событий. Если доступ закроют, то просто не будем это показывать. Это наш план Б...
Ответить
zigbert
1659092303
Хочется в это верить. Ведь ЧМ всегда является праздником футбола.
Ответить
JTherry
1659097220
если "доблестный" срач-тв не будет показывать еврокубки и ЧМ-22, все-равно будем смотреть по другим каналам...)
Ответить
Play
1659099638
Ну делать такой громкий заголовок, основываясь на словах ген продюсера такого убожества как "Матч ТВ", немного перебор, всё может измениться в любую минуту. Но дай Бог, лучше смотреть футбол по Матч ТВ, чем не смотреть вовсе. Вообще Инфантино кент Путина, да и ФИФА уж слишком любит деньги, чтобы отказываться от контракта на показ ЧМ в России.
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Fusballer
1659196795
Да нафиг они нужны. Фифа и уефа - мошенники и разбойники.
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