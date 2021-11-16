В России покажут матчи ЧМ-2022 и нового сезона еврокубков

Хочется в это верить. Ведь ЧМ всегда является праздником футбола.
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что «Матч ТВ» планирует показать еврокубки и ЧМ-2022.
— Ваши ключевые футбольные права — еврокубки и чемпионат мира-2022. С ними все в порядке?
— Никакой политической подоплеки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет. На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше — посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий.
- «Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании.
- ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.
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