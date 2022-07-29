«Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании. Тащин подтвердил

Как то есть уверенность,что вообще более АПЛ не увидим.предпосылки для того,чтобы политическая ситуация способствовала возобновлению показа ничтожно мала.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал не будет показывать матчи нового сезона АПЛ.
— Летом 2021 года «Матч ТВ» купил права на АПЛ: подписали шестилетний контракт с сезона-2022/23. Чемпионат Англии стартует 5 августа — увидят ли его зрители «Матч ТВ»?
— Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже.
— Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона?
— Теоретически, возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем.
- Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.
- «Матч ТВ» не попал в топ-15 самых популярных каналов в России за 1-е полугодие