«Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании. Тащин подтвердил

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал не будет показывать матчи нового сезона АПЛ.

— Летом 2021 года «Матч ТВ» купил права на АПЛ: подписали шестилетний контракт с сезона-2022/23. Чемпионат Англии стартует 5 августа — увидят ли его зрители «Матч ТВ»?

— Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже.

— Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона?

— Теоретически, возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем.