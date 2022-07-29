«Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании. Тащин подтвердил

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал не будет показывать матчи нового сезона АПЛ.
— Летом 2021 года «Матч ТВ» купил права на АПЛ: подписали шестилетний контракт с сезона-2022/23. Чемпионат Англии стартует 5 августа — увидят ли его зрители «Матч ТВ»?
— Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже.
— Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона?
— Теоретически, возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем.
- Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.
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Источник: «Ведомости»