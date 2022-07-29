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    «Матч ТВ» не покажет АПЛ в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании. Тащин подтвердил

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал не будет показывать матчи нового сезона АПЛ.

    — Летом 2021 года «Матч ТВ» купил права на АПЛ: подписали шестилетний контракт с сезона-2022/23. Чемпионат Англии стартует 5 августа — увидят ли его зрители «Матч ТВ»?

    — Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже.

    — Есть ли вероятность, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона?

    — Теоретически, возможно и такое. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем.

    • Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.
    • «Матч ТВ» не попал в топ-15 самых популярных каналов в России за 1-е полугодие

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    Источник: «Ведомости»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1462

      Marley Bob 15 минут назад

      Как то есть уверенность,что вообще более АПЛ не увидим.предпосылки для того,чтобы политическая ситуация способствовала возобновлению показа ничтожно мала.

      0
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      Рейтинг: +3468

      Klaido 27 минут назад

      Так то у нас давно прекращена защита права правообладателей из недружественных (враждебных) стран... арбитражная практика уже начала потихоньку складываться...
      + параллельный импорт легализован.
      Ничто не мешает срач-ТВ организовать "рога и копыта" и через нее "перехватывать" видеоконтент АПЛ и далее как бы "продавать" контент Матчу - и Матч, если что не при делах, и прослойку всегда можно "ликвидирвоать", а наш "справедливый" суд всегда защитит российского налогоплательщика от исков правообладателей из вражеских государств....
      или в газпроммедиа нет оборудования и квалифицированных кадров, чтобы видеотрансляции организованно "перехватывать" ? ))))

      п.с. - англосаксам то никто не выставил счет за одностороннее прекращение трансляций на Росси

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      Рейтинг: +4437

      neveldomha 42 минуты назад

      В России уже год не показывают АПЛ и как то живут. Во как!!! Удивительно!!! Тогда на что рассчитывают бриты?

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      Рейтинг: +246

      7:1 2 часа назад

      если пи_здосья лиз трасс не победит в голосовании, то, возможно, на тёплое место бориски проберётся пророссийский оппозиционер, со всеми вытекающими. только это маловероятно.

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      Рейтинг: +24215

      JTherry > 7:1 1 час назад

      в списке кандидатов на кресло Джонсона нет пророссийских оппозиционеров, во всяком случае из тех, кто получил сейчас наибольшее количество голосов на промежуточных выорах...

      0
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      Рейтинг: +112

      НикКин 2 часа назад

      Да и не велика потеря футбол стало смотреть противно одни гее в да лезбиянки и массовая пропаганда

      0
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      Рейтинг: +4539

      Беспонтий 2 часа назад

      с такой фамилией и о контрактах рассуждать
      как можно чаще
      пошёл ты ** *** **** *****

      товарищ тащин

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      Рейтинг: +10526

      "supermax" 2 часа назад

      значит будет больше фильмов и сериалов

      1
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      Рейтинг: +4539

      Беспонтий > "supermax" 2 часа назад

      больше бокса
      он бесплатный

      3
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      Рейтинг: +11225

      Алексей З 2 часа назад

      Ещё одна попытка , через телетрансляции, спрогнозировать продолжительность санкций.
      НИКТО не знает и не стоит себя и других обманывать.

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      Рейтинг: +11581

      Вомбат > Алексей З 2 часа назад

      Вряд ли тут кто-то себя обманывает. Другое дело, что эти санкции в отличие от экономических, можно снять мгновенно. Потому они все так и говорят.

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      Рейтинг: +11225

      Алексей З > Вомбат 1 час назад

      Я так не думаю.
      Всё в комплексе идёт, политика , Экономика , спорт и т.д.

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      Рейтинг: +368

      orlovcar 2 часа назад

      прошлый год типа показывал?

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