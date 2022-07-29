Роналду прокомментировал информацию об уходе из «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду опроверг информацию о желании уйти из «Манчестер Юнайтед».

Португалец резко отреагировал на публикацию в соцсетях, в которой утверждалось, что португалец хочет уйти из английского клуба.

«Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать.

Если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость», – написал Роналду в комментариях под постом.