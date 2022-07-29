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    Роналду прокомментировал информацию об уходе из «МЮ»

    Нападающий Криштиану Роналду опроверг информацию о желании уйти из «Манчестер Юнайтед».

    Португалец резко отреагировал на публикацию в соцсетях, в которой утверждалось, что португалец хочет уйти из английского клуба.

    «Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать.

    Если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость», – написал Роналду в комментариях под постом.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7389

      серега кашин 2 часа назад

      Слишком много просит

      0
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      Рейтинг: +16555

      Cleaner 2 часа назад

      Роналду НИКУДА НЕ ВЗЯЛИ. Слишком стар. И у него слишком много понтов. Вот это вам всем лично ОТ МЕНЯ "верная новость".

      2
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      Рейтинг: +24525

      bset > Cleaner 1 час назад

      У Роналду огромный медийный капитал. Он может перейти в любой клуб МЛС и клуб сразу же отобьет трансфер продажами футболок.

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      Рейтинг: +122

      OlegMilleniumDaveBoiko198 > bset 1 час назад

      Он даже может купить любой клуб и перейти в него...

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