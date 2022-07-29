Агент не исключил, что Дзюба может завершить карьеру в 33 года

Агент Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
«С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в «Рубине», а может, вообще решит закончить с футболом.
Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит. В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать в районе 2-2,5 млн евро за сезон.
С другой стороны, я не исключаю, что он проведет год в «Рубине» и готов играть за 300 тысяч евро. Почему бы ему не помочь Слуцкому, с которым он в хороших отношениях? Дзюба давно всем все доказал, поэтому выступление в Первой лиге не сильно ударит по его амбициям», – сказал Сафонов.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «Матч ТВ»