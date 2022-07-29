Агент не исключил, что Дзюба может завершить карьеру в 33 года

Агент Алексей Сафонов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в «Рубине», а может, вообще решит закончить с футболом.

Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит. В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать в районе 2-2,5 млн евро за сезон.

С другой стороны, я не исключаю, что он проведет год в «Рубине» и готов играть за 300 тысяч евро. Почему бы ему не помочь Слуцкому, с которым он в хороших отношениях? Дзюба давно всем все доказал, поэтому выступление в Первой лиге не сильно ударит по его амбициям», – сказал Сафонов.