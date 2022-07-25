Юрист Добровинский: «Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в Первой лиге»

Бывший адвокат Александр Добровинский считает, что без легионеров «Зенит» может вылететь из РПЛ.

«Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ [Первой лиге], настанет мой праздник. С оттоком легионеров возросли цены на наших игроков», – заявил Добровинский.