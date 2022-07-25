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    Юрист Добровинский: «Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в Первой лиге»

    Бывший адвокат Александр Добровинский считает, что без легионеров «Зенит» может вылететь из РПЛ.

    «Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ [Первой лиге], настанет мой праздник. С оттоком легионеров возросли цены на наших игроков», – заявил Добровинский.

    • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
    • Сейчас в составе команды 11 легионеров, 7 из них – бразильцы.
    • На прошлой неделе клуб продлил контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +23056

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Аплодисменты юристу!

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      Рейтинг: +3854

      Enter2006 20 минут назад

      И всё же по делу сказал...

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      Рейтинг: +461

      kazak1975 22 минуты назад

      Как хорошо, что такое юдо за Зенит не болеет. Таких болел достойны только морковские команды.

      0
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      Рейтинг: +754

      sined1951 35 минут назад

      А если Лукойл уйдет, то Спартак составит компанию Зениту в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +24044

      JTherry > sined1951 32 минуты назад

      Добровинский отдает предпочтение "водолазам"...)

      1
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      Рейтинг: +4557

      PAREVG. 1 час назад

      Нет, несколько не так.
      Если газпром уйдет, то вся Россия увидит Зенит в ФНЛ.

      5
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      Рейтинг: +651

      Сделаны из Дерева > PAREVG. 59 минут назад

      А это будет скоро!
      Как с Анжи и Динамо!
      Карма лазурятник посетит)!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16363

      ilichkadr > PAREVG. 34 минуты назад

      Ага, увидит Зенит со всеми московскими командами там, где им и положено быть.

      0
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      Рейтинг: +651

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Все верно! У газпрома свои законы в газпром лиге)
      Захотели за 40 млн евро купили арга,захотели за 50 рублей отжали)))

      4
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      Рейтинг: +4407

      Беспонтий 1 час назад

      да
      иногда бывает так
      что и евреи за народную команду
      несут свой тяжкий ромб
      --------------
      с кем вы юрист добровинский?)

      0
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      Рейтинг: +5798

      Давид59 1 час назад

      Бразильцы уйдут, колумбийцы придут.

      1
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      Рейтинг: +4407

      Беспонтий > Давид59 1 час назад

      а колумбийцы не придут
      мы скупим всех подряд
      и там и тут
      назло надменному соседу
      ----------------------------------
      нашёл же чем он угрожать

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      Рейтинг: +3854

      Enter2006 > Беспонтий 10 минут назад

      - А ведь Аршавин говорит, своих воспитывать должны!
      - И где свои? Бразильцы тут, свои Зениту не нужны... ((

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