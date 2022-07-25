Юрист Добровинский: «Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в Первой лиге»

Бывший адвокат Александр Добровинский считает, что без легионеров «Зенит» может вылететь из РПЛ.
«Если бразильцы уйдут, я с удовольствием пойду смотреть на «Зенит» в ФНЛ [Первой лиге], настанет мой праздник. С оттоком легионеров возросли цены на наших игроков», – заявил Добровинский.
- «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
- Сейчас в составе команды 11 легионеров, 7 из них – бразильцы.
- На прошлой неделе клуб продлил контракты с Венделом, Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»