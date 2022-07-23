Агент Головина объяснил травматичность игрока

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что травмы россиянина обусловлены невезением.

– Есть понимание, что не так было с травмами Головина? Он много пропустил в двух последних сезонах.

– Ну, от ковида никто не застрахован, уже каждый, наверное, переболел.

Одну травму Сашу получил от большого желания играть – вышел немного недолеченным, случился рецидив.

В других травмах нет какой-то системы. Наверное, можно сказать, что это невезение. Потому что он очень много работает: делает профилактику, занимается индивидуально, с тренером. Серьезно подходит к делу.

Конечно, он переживал (из-за всех этих травм). Но руководство «Монако» очень хорошо к нему относилось, поддерживало. Мы с ним тоже много разговаривали, но и он сам, повторюсь, повзрослел, заматерел. И стал сильнее.

Считаю, он каждый сезон прибавляет. Недавняя игра с «Интером», пусть и товарищеская, показывает, что Саша уже находится на серьезном уровне в Европе.

– Головин увлекался компьютерными играми. Кто-то считал, что это может мешать карьере. Как он проводит свободное время?

– Послушайте, у нас 80% футболистов играют в компьютерные игры. И что, им всем это мешает? Это разговоры в пользу бедных.

Сейчас все игроки относятся к себе более профессионально, хорошо понимают, что и когда им делать. Так что это вообще не проблема.

Саша ведет обычный образ жизни. В основном тренировка – дом. На выходные может сходить с друзьями или девушкой в ресторан, поехать в другой город, не более того.