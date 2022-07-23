Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Агент Головина объяснил травматичность игрока

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, считает, что травмы россиянина обусловлены невезением.

    – Есть понимание, что не так было с травмами Головина? Он много пропустил в двух последних сезонах.

    – Ну, от ковида никто не застрахован, уже каждый, наверное, переболел.

    Одну травму Сашу получил от большого желания играть – вышел немного недолеченным, случился рецидив.

    В других травмах нет какой-то системы. Наверное, можно сказать, что это невезение. Потому что он очень много работает: делает профилактику, занимается индивидуально, с тренером. Серьезно подходит к делу.

    Конечно, он переживал (из-за всех этих травм). Но руководство «Монако» очень хорошо к нему относилось, поддерживало. Мы с ним тоже много разговаривали, но и он сам, повторюсь, повзрослел, заматерел. И стал сильнее.

    Считаю, он каждый сезон прибавляет. Недавняя игра с «Интером», пусть и товарищеская, показывает, что Саша уже находится на серьезном уровне в Европе.

    – Головин увлекался компьютерными играми. Кто-то считал, что это может мешать карьере. Как он проводит свободное время?

    – Послушайте, у нас 80% футболистов играют в компьютерные игры. И что, им всем это мешает? Это разговоры в пользу бедных.

    Сейчас все игроки относятся к себе более профессионально, хорошо понимают, что и когда им делать. Так что это вообще не проблема.

    Саша ведет обычный образ жизни. В основном тренировка – дом. На выходные может сходить с друзьями или девушкой в ресторан, поехать в другой город, не более того.

    • В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новости по теме
    Агент Головина: «Ньюкасл» делал предложение по Саше, но «Монако» не захотел его отдавать» 1
    Агент Головина высказался о возможном трансфере игрока в итальянский клуб 2
    Головин поучаствовал в презентации новой формы «Монако» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11